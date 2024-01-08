Мнение: Умные светофоры на подходе

Живем в мире нарастающей “цифроистерии”. Полное впечатление, что власть захватили мутанты, одержимые манией фиксировать вообще каждый шаг каждого человека, в пределе – всех людей на Земле. Всякое “прайвеси” уже давно побоку. И стоит признать – этот невроз вполне разделяют и многие из обычных, не допущенных “к рычагам” обывателей; “больше слежки! Еще больше слежки за каждым!” – вопят они, наивно надеясь, что максимум слежки за всеми даже в сортире обеспечит им “больше порядка и безопасности”.

С психологической точки зрения причина таких общественных настроений, конечно, не в каком-то там “стремлении к порядку”, а в массовой подсознательной ненависти горожан друг к другу – ненависти, которую порождает скученность. Люди, по всей видимости, просто не созданы природой для того, чтобы жить настолько близко друг к другу и так часто соприкасаться с тысячами своих сородичей; это порождает нарастающую подсознательную агрессию, стремление обособиться любой ценой – даже ценой войны или массового уничтожения окружающих. А массовая слежка, постоянное вторжение государства в частную жизнь – это, безусловно, тоже агрессия.

Вот один из примеров, как изощряется коллективное бессознательное в стремлении ущучить как можно больше людей.

“МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. В Москве испытали прототип светофора, фиксирующего нарушения ПДД пешеходом на переходе. Прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, позволяющего фиксировать нарушения правил дорожного движения пешеходом на пешеходном переходе, протестировали в Москве на Бережковской набережной”.

То есть “умный светофор” будет не только фотографировать нарушителя ПДД на переходе (например, пошел на красный на пустой улице), но и сразу распознавать его злодейскую рожу, да и, видимо, сразу выписывать штраф Петрову Ивану Ивановичу на его домашний адрес. Полный аналог того, что уже делают камеры вдоль трасс, только с автомобилистами. Просто камеры ранее ориентировались на номера авто, а у людей ведь вроде как номеров (пока) нет… Но ничего! Рожи-то у всех есть. Фраза “бьют не по паспорту, а по роже” приобретает новый и, что приятно, вполне интернациональный смысл.

Здесь, конечно, есть один смешной нюанс, связанный с пока еще вроде бы действующим “Законом о персональных данных”. Ведь для того, чтобы “умный светофор” выписал штраф конкретному лицу по его фотографии, система должна будет обратиться к некой большой Базе Данных, в которой хранятся лица и все прочие персональные данные всех граждан РФ, в частности, того же Петрова Ивана Ивановича. Щекотливый вопрос – а сам Петров Иван Иванович давал ли свое согласие на то, чтобы его физия хранилась в такой вот БД, куда любой гаишник или вообще бытовой прибор может залезть в любой момент для сверки его фотографий и получения всей инфы по нему? Ведь пока еще для этого формально требуется согласие физлица?!

В России такие вопросы задавать, конечно, смешно – у нас нет правоохранительной системы как таковой, отечественная система скорее право-отрицательная. Но и в мире дела немногим лучше – мир семимильными шагами идет к отмене “прайвеси” в принципе, заодно и со всеми прочими “правами человека”. 2-годовое ковидное безумие сорвало все маски и открыло все карты.

Есть и чисто практическое соображение, которое делает внедрение таких “умных светофоров” особенно смешной новацией, отрицающей саму себя. Достаточно очевидно, что если таких светофоров станет много, то значительное число граждан предпочтет переходить улицы по старинке, “как диды” – то есть вне пешеходных переходов. Просто чтобы лишний раз не светиться. Что, безусловно, повлечет за собой повышение аварийности на дорогах.

Т.е., если цель нововведения – повышение порядка и безопасности дорожного движения, то очевидно, что она не будет достигнута, а скорее случится противоположный эффект. Но ведь цель, как мы понимаем, другая, цель – повышение КОНТРОЛЯ вообще… Агрессия государства в отношении ВСЕХ граждан нарастает. Невротики радуются.