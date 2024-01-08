Ушел из жизни создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Швейцарский ученый Никлаус Вирт, который был создателем и ведущим проектировщиком языков программирования Pascal и Modula-2, скончался 1 января в возрасте 89 лет, пишет Ассоциация вычислительной техники.

[sub][/sub]Вирт также разработал ряд инновационных компьютерных языков, включая EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые впоследствии стали основой для многих будущих компьютерных языков, систем и архитектур. В 1984 году он был удостоен премии Тьюринга за свои вклад в область языков программирования.

Ранее ушел из жизни Ларри Теслер, программист, придумавший функции “вырезать”, “копировать” и “вставить”, которые стали неотъемлемой частью жизни офисных работников.