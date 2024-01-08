 

Ушел из жизни создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

08.01.2024, 16:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Швейцарский ученый Никлаус Вирт, который был создателем и ведущим проектировщиком языков программирования Pascal и Modula-2, скончался 1 января в возрасте 89 лет, пишет Ассоциация вычислительной техники.

[sub][/sub]Вирт также разработал ряд инновационных компьютерных языков, включая EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые впоследствии стали основой для многих будущих компьютерных языков, систем и архитектур. В 1984 году он был удостоен премии Тьюринга за свои вклад в область языков программирования.

Ранее ушел из жизни Ларри Теслер, программист, придумавший функции “вырезать”, “копировать” и “вставить”, которые стали неотъемлемой частью жизни офисных работников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: О тупых и ещё тупее… И ведь правда — необучаемые?

09.01 / Мнение: Завершение гештальта в психодраме

09.01 / Мнение: Письмо: “Совершенно из области мистики”

08.01 / Мнение: Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: 50 оттенков коричневого

08.01 / Мнение: Ледовый трамвай, морозные катастрофы в СССР и творчество Николая Островского

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Говорите о нас хорошо

08.01 / Небесно-голубой станет самым модным цветом весны: к каким нарядам можно присматриваться уже сейчас

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Идем на 1000

08.01 / В морозы топливные насосы китайских автомобилей выходят из строя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика