Россия выдвинула политолога Маркова на пост генсека ООН

В Нью-Йорке состоялось первое в 2024 году заседание Центральной избирательной комиссии ООН, посвящённое грядущим выборам генерального секретаря организации.

Впервые в истории на высокий пост будет претендовать россиянин — известный политолог и дипломат Сергей Марков.

– Мы уверены, что Сергей Александрович сможет вернуть ООН былое величие и внесёт свою лепту в поддержание мира и безопасности. Надеюсь, что выборы пройдут в атмосфере прозрачности и без использования так называемого чёрного пиара, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Согласно регламенту ООН, для регистрации кандидата от государства-постоянного члена Совета безопасности, необходимо заручиться поддержкой не менее 30 стран. По информации The New York Times, необходимые подписи Маркову удалось собрать в течение двух часов после выдвижения.

– Обычно эта процедура занимает несколько недель, но в данной ситуации русский политолог пользуется большим авторитетом в Европе, Африке и Азии. Нужно отметить, что его поддержали даже несколько членов ЕС и НАТО, – сообщил источник газеты в штаб-квартире ООН.

Выборы генсека ООН состоятся в ноябре 2024 года. По прогнозам экспертов, Сергей Марков может получить более 60 процентов голосов.

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