Ученые придумали, как сделать людей более восприимчивыми к гипнозу

Гипноз – это не только способ контролировать действия человека или раскрывать правду. Он также эффективен в терапии, особенно при лечении фибромиалгии – мучительного заболевания, которое вызывает хроническую и непонятную боль. Обычно, для борьбы с этой болезнью используют опиоиды, но они сопровождаются множеством негативных побочных эффектов и противопоказаний. В отличие от них, гипноз является эффективным и безопасным методом лечения, хотя его эффективность может варьироваться от человека к человеку. Недавно ученым удалось найти решение этой проблемы.

Гипноз включает в себя введение человека в состояние измененного сознания, чаще всего сопровождаемое расслаблением и фокусировкой внимания. Хотя он не является популярным методом лечения, иногда его используют для борьбы со стрессом, нарушениями сна и даже для обезболивания. Кроме того, гипноз может помочь людям побороть зависимости, например, от алкоголя.

Однако не каждый человек поддается гипнозу – только 15% взрослых считаются “высоко гипнабельными”. Остальные “в некоторой степени поддаются гипнозу”. Это ограничение мешает полноценно использовать гипнотерапию.

Фибромиалгия – это одно из наиболее болезненных заболеваний, хотя ее причина остается загадкой. Лечение обычно включает в себя прием сильных болеутоляющих опиоидов, но они обладают серьезными недостатками, включая риск передозировки и привыкание.

Сотрудники Стэнфордского университета решили изменить это, исследуя воздействие на электрическую активность мозга. Они провели исследование на 80 пациентах с фибромиалгией, которые имели низкую и среднюю восприимчивость к гипнозу.

Ученые прикрепили электроды к голове добровольцев и воздействовали двумя 46-секундными электрическими импульсами на дорсолатеральную префронтальную кору мозга. Их целью было усилить связь между этой областью и “сетью значимости” мозга, которая регулирует внимание к окружающей среде.

Это исследование показало, что увеличение восприимчивости к гипнозу может быть достигнуто путем изменения электрической активности мозга, что в свою очередь помогает улучшить концентрацию внимания – ключевой фактор в гипнозе.