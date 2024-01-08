Генпрокуратура составила закон об оперативной блокировке контента в интернете

Генпрокуратура РФ пояснила о разработке законопроекта, направленного на оперативную блокировку незаконного контента в сети Интернет с использованием новой информационной системы. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.

Совместно с Минцифрой РФ и Роскомнадзором, Генеральная прокуратура активно работает над этим вопросом. Они совместно разработали законопроект, который определяет рамки для оперативных действий по блокировке вредоносных веб-ресурсов при помощи специализированной информационной системы.

В 2022 году Главный радиочастотный центр, являющийся частью Роскомнадзора, выделил 57,7 миллионов рублей на создание системы “Окулус”. Она будет использовать искусственный интеллект для поиска незаконного контента в Интернете.

Согласно технической документации проекта, к запрещенному контенту будут относиться материалы, содержащие признаки экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным действиям, дискриминация общества, государства и официальных символов России, информация о производстве наркотиков, а также пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табачных изделий.