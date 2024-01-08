Мнение: О перемирии Украины с Россией – метод Трампа… Сработает?



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Бывший американский президент Дональд #Трамп, надеющийся снова стать действующим, снова показал себя в образе миротворца. Это несколько не вяжется с его имиджем «бойца» и «забияки», сформированным за годы пребывания в бизнесе. Но тут приходится исходить из стратегии негативного позиционирования оппонента. А рассчитывающий продлить своё пребывание в Белом доме Джо #Байден — несомненный «поджигатель войны». Даже нескольких войн, совершенно не нужных американскому народу.

Ещё полгода назад Дональд Трамп пообещал «помирить Украину с Россией за 24 часа». Теперь становится понятным его метод.

Собственно, и раньше с этим всё было ясно. Полгода назад Дональд Трамп, подчеркнув, что очень хорошо и глубоко лично знает как президента Украины Владимира Зеленского, так и российского лидера Владимира Путина, заявил, что закончил бы российско-украинский конфликт одной фразой: «Я бы сказал [Владимиру] Зеленскому: “Хватит! Ты должен заключить сделку”». По словам бывшего американского президента, противостояние закончилось бы в течение 24 часов, поскольку Владимиру Путину он пригрозил бы таким предоставлением военной помощи Киеву, что мало не показалось бы никому.

Многие ставили под сомнение такой метод. Но на днях Дональд Трамп ещё раз показал, что мирные переговоры — это основа его стратегии во всех конфликтах. Даже в тех, что остались в прошлом. На предвыборном мероприятии в Ньютоне, штат Айова он заявил, что Гражданской войны в США можно было бы избежать посредством «переговоров». Он заявил также, что борьба за прекращение рабства в США в конечном итоге была ненужной и что Аврааму Линкольну следовало сделать больше, чтобы избежать кровопролития.

«Было сделано очень много ошибок. Видите ли, я думаю, что было кое-что такое, что можно было бы обсудить, если быть честным друг с другом, — сказал Дональд Трамп в Айове. — Я думаю, вы могли бы договориться об этом. Ведь люди погибли. Столько людей погибло».

Этот гуманизм являет резкий контраст с позицией Джо Байдена, который хотя и восхищается на словах «храбрыми украинцами», но явно считает их расходным материалом для реализации геополитических целей #США. А его подчинённые и сторонники прямо заявляют, что многомиллиардные ассигнования на продолжение «украинского кризиса», приводящего лишь к сотням, а то и тысячам жертв каждый день — это лучшая «инвестиция» в американскую #безопасность.

Наверное, примирить русских и украинцев сейчас ничуть не проще, чем аболиционистов и рабовладельцев в позапрошлом веке. Но у Вашингтона есть действительно мощные рычаги давления как на Киев, так и на Москву. Которых в то время не было у Авраама Линкольна. И хотя «метод Трампа» вероятнее всего подразумевает более крупные уступки со стороны Украины, в дилемме «сохранение жизней» vs «восстановление “справедливости”» моральный выбор очевиден.

А вы разве не отдали бы половину имущества, денег и не поступились бы «достоинством», чтобы спасти близкого человека от смерти?

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