 

Юрий Лоза расплющил глобус во время урока «Разговоров о важном»

07.01.2024, 19:33, Разное
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Поэт-песенник
Юрий Лоза, выступая перед учащимися 7 «Б» класса средней школы в Коврове на уроке
«Разговоров о важном» повредил принадлежащий кабинету географии глобус стоимостью
3492 рубля, расплющив его на глазах учеников. Таким образом артист хотел
привлечь внимание молодёжи к проблеме формы Земли.

«Меня позвали
рассказать детям о самом важном, – говорит Лоза. – А что может быть важнее, чем
форма планеты, на которой мы живём? Я как только зашёл в кабинет географии, так
у меня сразу глаз задёргался. На стене висят нормальные карты – плоские, как
положено. А на столе у училки почему-то глобус».

Легендарный музыкант и композитор объяснил, что это «неправильная игрушка», которая создаёт у детей ложные представления и «льёт воду на мельницу шаро***кого
заговора». Стоимость повреждённого глобуса он пообещал возместить до конца года или позже – в зависимости от того, когда состоится ближайший концерт.

В образовательном
заведении возмущены поступком музыканта. Завуч по воспитательной работе Тамара Краснова
рассказала корреспондентам, что Лозу пригласили туда в качестве автора культовой
песни «Плот». Урок должен был проводиться в кабинете музыки, а не географии,
однако артист сам целенаправленно поднялся на третий этаж и вошёл в другой
кабинет, объяснив свои действия тем, что «эти мелкие всё равно ничего не понимают
в великом искусстве».

В школе признаются, что нескоро теперь пригласят какую-либо
знаменитость на урок «Разговоров о важном». Вероятнее всего, в ближайшие
полгода детям на этих уроках будут показывать репортажи о вечеринке Анастасии Ивлеевой,
осуждающие такое поведение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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