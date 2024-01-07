Юрий Лоза расплющил глобус во время урока «Разговоров о важном»

Поэт-песенник

Юрий Лоза, выступая перед учащимися 7 «Б» класса средней школы в Коврове на уроке

«Разговоров о важном» повредил принадлежащий кабинету географии глобус стоимостью

3492 рубля, расплющив его на глазах учеников. Таким образом артист хотел

привлечь внимание молодёжи к проблеме формы Земли.

«Меня позвали

рассказать детям о самом важном, – говорит Лоза. – А что может быть важнее, чем

форма планеты, на которой мы живём? Я как только зашёл в кабинет географии, так

у меня сразу глаз задёргался. На стене висят нормальные карты – плоские, как

положено. А на столе у училки почему-то глобус».

Легендарный музыкант и композитор объяснил, что это «неправильная игрушка», которая создаёт у детей ложные представления и «льёт воду на мельницу шаро***кого

заговора». Стоимость повреждённого глобуса он пообещал возместить до конца года или позже – в зависимости от того, когда состоится ближайший концерт.

В образовательном

заведении возмущены поступком музыканта. Завуч по воспитательной работе Тамара Краснова

рассказала корреспондентам, что Лозу пригласили туда в качестве автора культовой

песни «Плот». Урок должен был проводиться в кабинете музыки, а не географии,

однако артист сам целенаправленно поднялся на третий этаж и вошёл в другой

кабинет, объяснив свои действия тем, что «эти мелкие всё равно ничего не понимают

в великом искусстве».

В школе признаются, что нескоро теперь пригласят какую-либо

знаменитость на урок «Разговоров о важном». Вероятнее всего, в ближайшие

полгода детям на этих уроках будут показывать репортажи о вечеринке Анастасии Ивлеевой,

осуждающие такое поведение.

—