Археологи подтвердили библейское разрушение города Гат филистимлян

Библейский город Гат, который, согласно священному тексту, был захвачен войсками Азаила, правителя Арам-Дамаска, долгое время оставался загадкой для археологов. Ранние исследования руин этого древнего города, расположенного на археологическом участке Тель-эс-Сафи, указывали на его разрушение приблизительно в 830 году до н.э.

Однако причина разрушения Гата оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. В 2011 году проведенное исследование сбило ученых с толку, так как оно показало, что разрушение города было длительным процессом, который занял десятилетия. Более того, кирпичи, из которых состояли здания, имели явные признаки воздействия высоких температур, намекая на то, что они были обожжены перед строительством стен.

Эта версия, однако, противоречила представлению о том, что в Леванте, на восточном побережье Средиземного моря, начали обжигать кирпичи только во времена Римской империи, а ранее их просто сушили их на солнце.

Чтобы разрешить этот спор и определить, действительно ли глиняные кирпичи были подвергнуты обжигу, исследователи прибегли к новой технологии, основанной на анализе древних магнитных полей. Глина, используемая для изготовления кирпичей, содержит ферромагнитные частицы с магнитными свойствами. При нагреве до 200 градусов и более, таком как при пожаре, эти частицы выравнивают свои магнитные свойства с магнитным полем Земли, существующим в это время и месте. Таким образом, после обжига у кирпичей магнитное поле имеет определенное направление, что отличает их от кирпичей, высушенных на солнце.

Важно отметить, что все кирпичи, подвергнутые обработке огнем, будут иметь одинаковое направление магнитного поля, так как они зафиксируют его в то же время и месте. Этот метод анализа магнитных полей помог ученым подтвердить, что Гат действительно был сожжен и разрушен, поддерживая тем самым библейскую историю и расширяя понимание древних технологий в регионе.