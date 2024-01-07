Мнение: О главном герое «Служебного романа»… Кто он и почему остался в тени?

Намедни опять крутили «Служебный роман». Наряду с «Иронией судьбы» это один из тех рязановских фильмов, что обязательны к новогоднему просмотру. Наверное, из-за сентябрьского снегопада на съёмках, удлинившего картину на три минуты.

Как бы то ни было, оба фильма хороши тем, что в них всё не то, чем кажется. И все не те, кем кажутся.

Раньше я эту тему уже затрагивал. Но «не так всё просто» не только у Людмилы Калугиной.

И сейчас пришёл час рассказать о том, что было у всех перед глазами, но что никто так и не заметил.

Кто такой «отрицательный» герой Юрий Самохвалов? Юрий Григорьевич, если быть точным: отчество тоже важно.

По сюжету фильма мы знаем, что в скромное статистическое учреждение он прибыл прямиком из Женевы, где был якобы в «служебной командировке». У него квартира в центре Москвы, личная «Волга», пусть и не последней модели, умение с лоском одеваться, ненавязчиво входить в контакт и явная нестеснённость в средствах. Верочке, секретарше своей новой начальницы он непринужденно, с барского плеча дарит блок сигарет «Marlboro», своему студенческому приятелю Анатолию Новосельцеву запросто одалживает 20 рублей, и без напряга устраивает дома вкусную вечеринку для кучи новых сослуживцев. И одежда его явно не фабрики «Мосшвейпром».

Тут у простого советского зрителя, с трудом живущего от зарплаты до зарплаты, в душе должен был вскипеть праведный гнев, а с языка сорваться закономерный вопрос: откуда #деньги у этого прощелыги? Может, он из «мажоров»?

Вроде бы да, но нет. Непохоже.

Напомню, что Юрий Самохвалов закончил тот же вуз, что и Анатолий Новосельцев с Ольгой Рыжовой, в карьере совсем не преуспевшие. То есть, ничего элитарного. Не МГИМО, не МГУ, а какой-нибудь скромный МЭСИ. Да уже и само то, что вполне успешный человек помнит студенческую дружбу и в угоду ей даже нарушает служебную субординацию, говорит об отсутствии у него «мажористости».

Тогда, быть может, всему причиной удачный брак с доченькой какого-нибудь советского чиновника или партийного деятеля?

Отчасти да. Но лишь отчасти.

В фильме мы видим, что жена, элегантная и благородная, безропотно помогает накрывать на стол. Избалованная дочка партийного бонзы прибегла бы к помощи домработницы. Но ведь нет же. И это указывает на её происхождение не из барской, а из служилой семьи. Скорее всего, из военной. Этакая «генеральская дочка», привыкшая с детства к разнообразным тяготам и лишениям переменчивого быта военнослужащих. Потому что пока это лейтенант ещё дослужится…

Но генералы бывают не только в армии.

Поэтому снова посмотрим на имидж Юрия Самохвалова. Подтянут, обаятелен, контактен, элегантен, с аккуратной стрижкой и гладким пробором, контрастирующим с неуклюжим волосяным покровом Анатолия Новосельцева. Плюс «командировка» в Женеву — эту мекку всех разведок мира. Работа под прикрытием какого-нибудь «…внешторга», на что указывает привычка к дорогим сигаретам и напиткам, часть профессионального образа. Плюс неожиданное возвращение оттуда и новая работа под прикрытием…

Уж не из Первого ли главка КГБ при Совете министров #СССР вышел этот персонаж?

Несколько намёков в «Служебном романе» указывают, что это предположение небеспочвенно. Когда в начале фильма нам показывают парадный подъезд статистического учреждения, на одной вывесок там можно прочесть странное название «Главбурение». Считается, что это прямая аллюзия на КГБ, который в те годы творческая интеллигенция иносказательно и немного язвительно называла Конторой Глубинного Бурения. Имя Юрий носил в те годы председатель КГБ, в будущем генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, и как раз в 1982-1984 гг. «Служебный роман» немного подвинули с телеэкрана. А отчество Григорьевич может косвенно указывать на тогдашнего зампреда КГБ, генерала Григория Григоренко. К слову, в 1970-е он попортил немало крови и киношникам, контролируя их контакты с иностранными коллегами, а также прочими импрессарио. Наконец, пощёчина, которую Анатолий Новосельцев залепил Юрию Самохвалову и профессионально сдержанная реакция того на это оскорбление тоже кое о чём говорят.

Также сюжет фильма намекает и на то, на чём мог погореть Юрий Самохвалов за рубежом. Что ж, излишнее вживание в красивую жизнь и «медовая ловушка» погубили не одну карьеру рыцарей плаща и кинжала. Но наш герой, похоже, сумел сделать правильные выводы. И тесть помог.

Да, но почему именно в статистическую контору?

С одной стороны, репутационный ущерб Юрий Самохвалов, вероятно, понёс сильный. Оттого и не стали его двигать в какой-либо связанный с «конторой» вуз или переводить на кабинетную работу. С другой, #статистика в СССР была в достаточной степени засекреченной, так что ссылка в эту сферу могла считаться вполне почётной. Да и место в столице, опять же. Так что всё логично.

А о главной интриге «Служебного романа», которую опять-таки никто не заметил, можем поговорить в следующий раз. Если вам интересно, конечно.

Интересно?

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