 

Мнение: Символическое завершение гештальта

06.01.2024, 23:40, Разное
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Продолжая начатую тему: как символически завершить гештальт?

Например, отношения с дисбалансом.

Люди расстались, но для обоих гештальт остался открытым.

Тот, кто был плюсом, может испытывать вину, а тот, кто был минусом, – обиду.

Нередко свою вину плюсы закрывают маской жертвы и им кажется, что они испытывают обиду.

А минусы часто закрывают обиду короной Спасателя и им кажется, что они испытывают вину.

То есть у одного – лже-обида и под ней вина (обычно это плюс).

У второго – лже-вина и под ней обида (обычно это минус).

Оба не могут начать другие отношения, мучаются от фрустрации (- плюс) и аддикции (- минус), размышляют, переживают. Обычно минус переживает больше, но не всегда. Оба жуют незакрытый гештальт и не могут переварить.

Иногда они даже пытаются “поговорить”, но обычно как журавль и цапля: один хочет, второй отнекивается, потом второй хочет, первый молчит, потому что ничего конструктивного сказать не могут и обсуждать по факту им нечего. Если они говорят, все становится хуже.

Оба могут себе помочь символическим завершением.

Каждый может сделать это отдельно от другого. То есть и должен сделать отдельно, ничего с другим не обсуждая, иначе завершение не получится. Каждому должно быть все равно, завершит второй или нет, его это мало касается. Но завершив свой гештальт, он и второму в какой-то мере поможет.

Как может помочь себе тот, кто был минусом?

Есть много сценариев символического завершения. Я расскажу один.

Гештальт минуса в поле имеет форму дыры. Все, чего хочет минус, это закрыть дыру в поле.

Со временем дыра и сама затянется, но пока она есть, минус мучается. Ему кажется, что его мучают вопросы: как так, почему, что я не так делал, в чем я виноват? На самом деле у него другой запрос: почувствовать себя целым, не дырявым. Такая дыра может ощущаться так, будто его использовали, даже обобрали. Он столько дал любви, а в ответ ему наоборот. Поэтому и возникают мифы об абьюзерах и нарциссах, которые питаются чужой любовью. Именно так рефлексируется собственная дыра. Если чувствовать себя жертвой мешает гордость, возникает лже-вина, дыра закрывается короной Спасателя. Фокус будет на своих воображаемых косяках, а на плюса наденется колпачок, как тот страдал, как мучился от дурного характера минуса. Вся воображаемая мишура не нуждается в символических завершениях. Ее нужно просто снять, честно отрефлексировав обиду и увидев дыру, а так же свое желание вытащить из плюса что-то, чтобы закрыть дыру и “поднять самооценку”.

После этого можно мысленно обратиться к дыре и сказать ей следующее:

Дыра, дыра,
Не держи вора,
(Имя) – не вор, не лез через забор,
Мимо шел, мешок нашел, взял да ушел.
Не вой, не голоси,
Ничего не проси.
Давай жить-поживать
Добра наживать.

Можно своими словами сказать, но в таких заклинаниях есть дополнительная сила, они – часть коллективного бессознательного, как архетипы.

Главное понимать, что чем дольше вы будете сливаться, тем глубже будет дыра.

Вот и все символическое завершение. Гештальт закроется, когда вы поймете, что любые дальнейшие вложения энергии в этот проект – убыточны.

Тот, кто был плюсом – другое дело.

Его гештальт имеет форму мешка.

Чаще всего мешок пуст: ничего хорошего плюс не взял из отношений, только чувство вины и опустошения.

Однако мешок есть и плюсу может казаться, что этот мешок – с чем-то ценным, краденным.

Символически завершить этот гештальт можно, если мысленно отправить все “краденное” обратно и пожелать минусу удачи.

А можно сказать вот такие слова:

Мешок-мешок,
Холщовый горшок
На глиняных ножках
Иди по дорожке,
Не плачь, не грусти,
Доброго пути.

Главное – представить, что с этим мешком уходит все, что вы должны и ваша тоска по этому поводу тоже уходит.

То есть символическое завершение гештальта – это обращение не к человеку, а к тому дефициту или профициту, которые остались в поле, и просьба к ним не мучить вас. Персонифицировать их нужно всего лишь для того, чтобы вступить с ними в символический диалог.

Иногда дополнительно помогает, если представить, что вторая сторона делает обратный ритуал. Но это не обязательно. И тем более, упаси вас Боже, предлагать это второму. И вообще болтать об этом не стоит. Работа в поле как и счастье любит тишину.

Это только один способ, расскажу потом про другие.

Источник: Эволюция


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