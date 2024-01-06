Шапка-бини – главный хит зимнего сезона 2023-2024: самые модные модели трендовых аксессуаров

В зимнее время без шапки не обойтись. Она не только защищает голову от холода, но и может избавить от необходимости укладывать волосы. Но зачем отказываться от укладки, если вы используете модную шапку-бини? Попробуйте любую из следующих шикарных и простых причесок с шапками-хитами, актуальными этой зимой!

Что такое шапка-бини

Этот зимний аксессуар популярен уже на протяжении многих лет. Это неудивительно. Такая шапка очень плотно прилегает к голове, не создавая дискомфорта.

Форма шапки похожа боб. Отсюда и название «бини» (от английского beanie – в переводе «фасолинка»).

Отличительная особенность – отсутствие застежек, завязок и прочих вспомогательных частей. Поправлять шапку при этом не приходится из-за плотного прилегания, создаваемого благодаря обтягиванию головы кольцом.

В этом сезоне особой популярностью отличаются удлиненные модели. В тренде также шапки с отворотами, забавными помпонами и другими декоративными элементами.

Выбор прически

Прическа может быть разной, выбор только за вами. Независимо от того, пытаетесь ли вы уложить свои короткие, средние, длинные, прямые, волнистые волосы, такая шапка вам не помешает. В любом случае, вы будете выглядеть стильно, эффектно, ярко.

Вьющиеся волосы

У вас волнистые волосы? Локоны в сочетании с шапочкой всегда смотрятся шикарно и стильно. Их можно создать и самостоятельно, если они прямые. Используйте плойку или утюжок. Не забудьте предварительно нанести термозащитное средство. Завершите образ, нанеся специальное средство, придающее волосам здоровый блеск.

Классические косы

Вы всегда можете выбрать классическую распущенную косу, независимо от того, длинные у вас волосы, средние или короткие. Однако девушки с длинными волосами с помощью этой прически добьются более привлекательного эффекта. Просто разделите волосы на две части и заплетите. Это сделать не сложно. Распылите немного лака для волос, чтобы закрепить косы, и наденьте шикарную теплую шапку-бини. Такой аксессуар идеально подчеркнет вашу прическу. В том, что вы будете привлекать внимание окружающих, можете нисколько не сомневаться.

Пузырчатые косы

Что вы думаете о косах-пузырях? Для некоторых из вас это может быть классическая легкая летняя прическа, но задумайтесь о том, что эти модные косы можно носить в любое время года. Как плести пузырчатую косу? Вы можете выбрать свободный или более тугой вариант в зависимости от ваших личных предпочтений. Но, главное, что эта прическа великолепно сочетается с шапкой-бини. Причем с такой, какая тоже придется вам по вкусу. Отлично смотрятся и удлиненные модели, и с отворотами, и с помпонами, и с рисунком…

Короткие волосы

Женщинам с короткими волосами, возможно, даже будет легче укладывать волосы зимой с помощью шапки. Ваша любимая летняя прическа боб может выглядеть шикарно в сочетании с милой шапочкой. Вы можете немного поиграть с текстурой волос, чтобы добиться еще более интересного эффекта и модного образа.

Одним словом, вы можете выбрать такую шапку-бини, которая наилучшим образом подойдет к вашей прическе. Поэкспериментируйте, и сможете наслаждаться своей неотразимостью!