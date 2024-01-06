Постоянное потребление ягод снижает риск смерти

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06.01.2024, 18:20, Разное
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Свежее исследование, проведенное в США и опубликованное в журнале The Journal of Nutrition, подтверждает важность постоянного употребления ягод для здоровья и продолжения жизни. Ученые из Пенсильвании проанализировали данные 37 232 человек, которых наблюдали в течение 8 лет, и выяснили, что уровень потребления ягод и флавоноидов имеет прямую связь с риском смерти среди взрослых.

Флавоноиды, которые обогащают ягоды, являются мощными биоактивными веществами, обладающими защитными и даже лечебными свойствами. Ученые пришли к выводу, что увеличение потребления ягод и богатых флавоноидами продуктов может значительно способствовать укреплению здоровья и снижению риска смерти у взрослых.

Исследование также обнаружило, что ягода, которая снижает риск смерти сильнее всего, – это моченая клюква. Употребление моченой клюквы связано с уменьшением риска смерти на 31%. Другие популярные ягоды, такие как клубника и черника, также оказали положительное воздействие, снижая риск смерти на 14% и 21% соответственно.

Ученые также оценили влияние ягод на риск смерти от различных заболеваний. Например, черника снижает риск смерти от заболеваний органов дыхания на 59%, а моченая клюква снижает риск смерти от кардиометаболических заболеваний на 51%. Общее потребление ягод, вне зависимости от их вида, снижает риск такой смертности на 25%.

Важно отметить, что не только флавоноиды способствуют укреплению здоровья, но и различные виды этих веществ. Например, антоцианидины снижают риск смерти на 15%, флаван-3-олы на 10%, а флаванолы и флавоны также оказывают положительное воздействие на общую смертность.

Эти результаты подчеркивают важность постоянного включения ягод в рацион питания круглогодично, несмотря на сезонный характер их созревания. Современные технологии позволяют наслаждаться ягодами в течение всего года, их можно употреблять свежими, замороженными, сушеными или мочеными, избегая при этом добавления сахара.


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