 

Киркоров начал распродажу сценических костюмов на «Авито»

04.01.2024, 17:33, Разное
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Народный артист России Филипп Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении после отмены новогодних и постновогодних концертов и корпоративов.

Исполнитель был вынужден продать часть своего сценического гардероба на популярном интернет-сервисе, чтобы погасить долги по ипотеке, автокредиту и услугам ЖКХ.

Любой желающий может выбирать из 322 позиций по цене от 50 до 500 тысяч рублей. Среди самых дорогих лотов – белый костюм павлина, леопардовое пальто, шляпа с перьями и цилиндр. Наиболее бюджетный вариант – перхоть за 30 тысяч рублей. Все товары отмечены персональными штампами артиста и защищены патентом. Получить желанный лот можно исключительно самовывозом из загородного дома Киркорова.

За первый день разошлось несколько аксессуаров приблизительно на 200 тысяч рублей при необходимых 500 тысячах для покрытия первостепенных потребностей певца. Также журналисты говорят: если до весны ситуация кардинально не изменится, с молотка могут уйти и личные вещи Киркорова, не связанные с его сценической деятельностью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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