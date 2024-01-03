Правительство сократило число административных процедур в строительстве до 607

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее перечень документов и согласований при возведении объектов на 89 позиций, он теперь составляет 607 пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что данное решение направлено на устранение избыточных требований, избегание дублирования процедур и преодоление препятствий, мешающих строителям эффективно работать. Эти изменения позволят ускорить процесс строительства объектов, необходимых для граждан России.

В постановлении указано, что из перечня были исключены документы, ранее предоставляемые застройщиками и техническими заказчиками при подключении объектов к инженерным сетям. Также были упрощены процедуры при проведении историко-культурной экспертизы и выдаче разрешений на ввод энергоустановок в эксплуатацию.

Важным изменением стало то, что застройщикам больше не нужно предоставлять документы и сведения, которые уже имеются в распоряжении органов власти и могут быть предоставлены в порядке межведомственного взаимодействия, подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, в целом перечень документов сократился на 144 позиции в течение 2023 года, что позволило уменьшить инвестиционно-строительный цикл с 1574 до 1300 дней.