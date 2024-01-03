Рупор кремлевской пропаганды: Эфиопия признала Сомалиленд

Эфиопия вчера признала отделение Сомалиленда от Сомали и теперь считает Сомалиленд отдельным суверенным государством. В обмен за признание со стороны Эфиопии, Сомалиленд предоставит доступ к побережью и позволит создать там военную базу. Данная сделка заключенная в Джибути закрепляет продолжающийся распад Сомали.

Как уже не раз говорилось – в ближайшие годы мы будем наблюдать исчезновение одних государство, появление других государств, перекройку границ. Никакие бумаги договоров нынче никому и ничего не гарантируют. Бал правит сила. Сила удерживать свои границы или менять их в свою пользу. Субъектные государства будут стремиться пользоваться этими обстоятельствами, которые будут актуальны весь период слома старого и формирования нового мироустройства.

Стоит также отметить, что Эфиопия с 1 января 2024 года вступила в БРИКС. Мир менятся.

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