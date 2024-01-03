 

Установлена возможная причина вымирания самых маленьких кошек в мире

03.01.2024, 15:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как отмечают китайские и европейские ученые, причина вымирания самых в маленьких в мире черноногих африканских кошек может заключаться в том, что в популяциях этих животных, обитающих в Южной Африке, достаточно высокий уровень близкородственных скрещиваний.

Учитывая сложившуюся ситуацию, как отмечает научное издание PNAS, опасные вариации генов TRR, B4GALT6 и BACE1, вызывающих развитие амилоидоза, только накапливаются, уточнив, что от данного заболевания умирает до 70% черноногих кошек, содержащихся в зоопарках и питомниках.

Экологи подчеркивают, что эти животные отличаются самым низким уровнем генетического разнообразия среди всех представителей рода Felis, уточнив, что за последние 300 тысяч лет размеры популяции черноногих кошек, практически исчезнувших в ледниковый период, колебались в диапазоне от 10 до 60 тысяч особей.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Компания Genesis объявила цены на Electrified G80 2024 модельного года

03.01 / Российские ученые создали технологию извлечения воды из воздуха

03.01 / Ученые выяснили, издают ли растения какие-нибудь звуки

03.01 / Умный телевизор написал донос на хозяев, слушавших государственный гимн сидя

03.01 / Ателье Mansory представило максимальную версию Mercedes-Maybach S 680

03.01 / МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду признаны законной обороной

03.01 / Мнение: Про начальника транспортного цеха

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уже начхать на права человека…

03.01 / Установлена возможная причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

03.01 / Установлена связь между васаби и улучшением памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика