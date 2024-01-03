Установлена возможная причина вымирания самых маленьких кошек в мире

Как отмечают китайские и европейские ученые, причина вымирания самых в маленьких в мире черноногих африканских кошек может заключаться в том, что в популяциях этих животных, обитающих в Южной Африке, достаточно высокий уровень близкородственных скрещиваний.

Учитывая сложившуюся ситуацию, как отмечает научное издание PNAS, опасные вариации генов TRR, B4GALT6 и BACE1, вызывающих развитие амилоидоза, только накапливаются, уточнив, что от данного заболевания умирает до 70% черноногих кошек, содержащихся в зоопарках и питомниках.

Экологи подчеркивают, что эти животные отличаются самым низким уровнем генетического разнообразия среди всех представителей рода Felis, уточнив, что за последние 300 тысяч лет размеры популяции черноногих кошек, практически исчезнувших в ледниковый период, колебались в диапазоне от 10 до 60 тысяч особей.