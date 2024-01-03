Мнение: БРИКС удвоился, эпоха США подходит к концу

Сообщество цивилизованных стран растёт. Позавчера в БРИКС официально вошли Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Многие по инерции думают, будто всё это маленькие маловажные страны, однако совокупное население новой пятёрки больше, чем население США:

— Иран: 88 млн человек;

— Саудовская Аравия: 37 млн человек;

— Египет: 107 млн человек;

— Эфиопия: 122 млн человек;

— ОАЭ: 10 млн человек.

Если мы поглядим на карту мира, мы обнаружим, что все пять новых членов расположены вокруг Красного моря. При этом Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ входят в ОПЕК+, так как являются крупными нефтеэкспортёрами, а Египет, который экспортирует меньше нефти, контролирует стратегически важный Суэцкий канал и серьёзно влияет на политику в регионе. Эфиопия, в свою очередь, является преимущественно православной страной. Также она тесно связана с Сомалилендом, где Россия планирует разместить морскую военную базу.

И это только начало: в кандидатах на вступление находятся ещё 17 стран, среди которых следует особо выделить Индонезию, Нигерию, Вьетнам и Пакистан. Список стран, заинтересованных в членстве, ещё обширнее.

Обратите внимание — Американский мир с разной степенью откровенности называет своими врагами Китай, Россию, Иран, Палестину и КНДР. При этом Китай, Россия и Иран уже в БРИКС, Палестина — кандидат, КДНР имеет официальный статус «заинтересованной» и всячески поддерживает нашу организацию (ссылка).

Мы наблюдаем классический сценарий провала рейдерского захвата, когда в руках рейдера остаётся скорлупа в виде юридического лица, а все ключевые работники уходят на другое предприятие.

Захватив ООН и прочие ОБСЕ, Соединённые Штаты обнаружили, что независимые государства отказываются от работы в американских теперь структурах. Вместо того, чтобы покорно выполнять решения американского ООН, главные страны планеты собрались уже без американцев, чтобы создать свои собственные объединяющие структуры — такие как БРИКС. Уже сейчас в БРИКС находится примерно половина населения Земли, которая генерирует больше трети ВВП планеты. Это значительно больше, чем остаётся под контролем коллективного Запада.

Хорошего выхода из ситуации для США нет. Если просто сидеть и ждать, то через 5-10 лет Американский мир, вероятно, уже отстанет от Глобального Юга безнадёжно, что будет означать для него полную катастрофу, так как без сбора лидерской дани экономика США нежизнеспособна. Если же раздувать прокси-конфликты по всему миру, можно надорваться, признаки чего, собственно, мы уже наблюдаем прямо сейчас.

Остаётся только третья мировая война, и, справедливости ради, американцы просчитывают этот вариант. Просчитывают в буквальном смысле: в этом году в Ливерморской лаборатории запускают рекордной мощности суперкомпьютер Эль Капитан, который будет моделировать последствия ядерных взрывов. Судя по всему, таким образом учёные-ядерщики собираются научно обосновать популярный среди американских генералов тезис, согласно которому ядерная зима — всего лишь миф, так что на самом деле ядерное оружие особого вреда природе не нанесёт.

Вместе с тем, современные американские элиты можно упрекать в предательстве, слабости, некомпетентности и много в чём ещё, но только не в жертвенном фанатизме. Вместо того, чтобы сгореть в очищающем пламени ядерного огня, они предпочтут покорно наблюдать, как их Америка постепенно превращается в помойку, а свои усилия прикладывать к тому, чтобы контролировать на этой помойке самые лакомые сектора.