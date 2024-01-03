Hyundai пополнит линейку N мощным хэтчбеком с 800-вольтовой зарядкой

Альберт Бирманн, технический консультант компании Hyundai, подчеркнул важность производства маленьких “заряженных” электромобилей, чтобы удовлетворить потребности соответствующих клиентов и предложить им доступное решение.

Он высказал мнение, что даже компактный электромобиль должен обладать впечатляющим запасом хода и быть оснащен 800-вольтовой электрической системой. Это позволит водителям комфортно путешествовать на короткие расстояния, даже если это всего 15 или 20 минут.

Бирманн также подчеркивает, что использование 400-вольтовой системы может снизить эффективность автомобиля, особенно в случае моделей, подобных i30 (Elantra).

Однако разработка более компактного электромобиля с 800-вольтовой зарядкой на текущий момент представляется сложной задачей. Бирманн указал на важность интегрированной модульной архитектуры, которая должна быть доступна к 2025 году. Она позволит создать электромобиль, который сочетает в себе компактные размеры и высокую мощность зарядки.