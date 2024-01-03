Сигнал будильника повышает риск инфаркта и инсульта

Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, резкое пробуждение по сигналу будильника может спровоцировать скачок артериального давления и повысить степень вероятности развития инфаркта и инсульта.

В ходе эксперимента было установлено, что пробуждение при помощи будильника после сна в течение пяти часов повышает давление, по сравнению с естественным пробуждением, на 74%. В данном случае речь идет о сочетании таких двух факторов, как недосыпание и стресс, вызванный сигналом будильника.

Минимизировать риски инфаркта и инсульта можно, как отмечают исследователи, за счет мелодичных композиций, делающих пробуждение менее резким, а также утреннего света, подавляющего выработку мелатонина.