 

Сигнал будильника повышает риск инфаркта и инсульта

03.01.2024, 14:10, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, резкое пробуждение по сигналу будильника может спровоцировать скачок артериального давления и повысить степень вероятности развития инфаркта и инсульта.

В ходе эксперимента было установлено, что пробуждение при помощи будильника после сна в течение пяти часов повышает давление, по сравнению с естественным пробуждением, на 74%. В данном случае речь идет о сочетании таких двух факторов, как недосыпание и стресс, вызванный сигналом будильника.

Минимизировать риски инфаркта и инсульта можно, как отмечают исследователи, за счет мелодичных композиций, делающих пробуждение менее резким, а также утреннего света, подавляющего выработку мелатонина.      


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