Болельщики из Рыбинска поддерживают ярославский «Локомотив», который борется за победу в КХЛ

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на результаты регулярного сезона в Западной конференции КХЛ.

Согласно новым котировкам, после двух неудачных игр подряд у «Динамо» – поражения от СКА (2:3) и «Лады» (0:4) – ставки на победу этой команды перестали быть такими высокими, как ранее. К радости болельщиков из Рыбинска, теперь шансы на победу в Западной конференции у «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и СКА оцениваются одинаковым коэффициентом – 3.70, за ними следуют «Торпедо» (7.00) и ЦСКА (12.00), сообщает БК Мелбет.

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Что же до «Локомотива», то КХЛ объявила о том, что четыре хоккеиста продлили свои контракты с клубом «Локомотив». По информации от КХЛ, защитник Александр Елесин подписал новое соглашение, рассчитанное до 2027 года. До 2026 года контракты также продлены с защитником Андреем Сергеевым, а также нападающими Павлом Красковским и Георгием Ивановым.

По словам журналиста из «Спорт-Экспресса», руководители клубов КХЛ планируют ввести ограничения на переподписание контрактов в процессе сезона. Один из журналистов сообщил в телеграм-канале, что на совещании планируется обсудить вопрос о введении ограничений на количество игроков, с которыми клубы могут заключать контракты в течение сезона. В планах установить лимит до трех игроков на каждую команду. Также обсуждается возможность запрета переподписания с уменьшением заработной платы игроков. По существующим правилам КХЛ клубы имеют возможность менять условия контрактов игроков в ходе сезона, повышая или снижая заработную плату.

Интересно, что Майкл Дель Зотто рассматривал возможность перехода в КХЛ. Согласно информации журналиста Артура Хайруллина из "Спорт-Экспресса", до того, как Мартин Гернат присоединился к "Локомотиву", клуб предложил контракт Дель Зотто. По словам журналиста, канадский хоккеист мог стать одним из лидеров по зарплате в КХЛ в этом сезоне, если бы согласился на это предложение. Однако бывший игрок "Рейнджерс", "Филадельфии" и "Ванкувера" отказался от возможности переезда в Россию, завершив карьеру в сентябре. Дель Зотто провел 736 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 262 очка, включая 63 гола и 199 результативных передач.

Кстати, чемпион мира по хоккею в составе сборной России, Артем Анисимов, заключил временное соглашение с "Хартфорд Вулф Пэк" – клубом АХЛ, согласно информации на сайте команды. Нападающий присоединится к команде немедленно. Стоит отметить, что "Хартфорд" является фарм-клубом "Нью-Йорк Рейнджерс". Анисимов играл за АХЛ-клуб "Лихай Вэлли Фантомс" в предыдущем сезоне. Анисимову 35 лет, он выступал за "Рейнджерс", "Коламбус", "Чикаго" и "Оттаву" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сыграв 771 матч и набрав 376 очков (180 голов и 196 результативных передач). В России он представлял ярославский "Локомотив".