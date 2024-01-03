Нарколог два года лечил россиян от долларовой зависимости

Полиция Красноярска задержала нарколога, работавшего в частной клинике и лечившего пациентов от валютной зависимости.

Медучреждение рекламировало свои услуги по избавлению от игромании, алкоголя и наркозависимости, но во время терапии доктор обнаруживал новые проблемы.

– Когда пациенты стали переживать из-за чрезмерных трат, нарколог заявлял, что они имеют все признаки долларовой зависимости, лечить которую можно только избавлением от «зелёной бумажки». В общей сложности такая терапия обогащала подозреваемого на два миллиона долларов и 700 тысяч евро в год, – говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то, что следствие установило сумму хищений, вернуть средства пациентов будет проблематично – подозреваемый вывел их в зарубежные хедж-фонды. Чтобы покрыть нанесённые государству убытки, суд принял решение передать в собственность города здание, где располагалось медучреждение. Там в качестве компенсации потерпевшие смогут пройти повторный курс лечения уже в новой частной клинике, причём первые два сеанса будут бесплатными.

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