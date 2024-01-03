В Антарктиде обнаружен оттаивающий древний город

Археологи обнаружили в Антарктиде следы древних руин, которые, предположительно, представляют собой древний город.

Учитывая то обстоятельство, что в связи с глобальным потеплением многовековой лед постепенно тает, на спутниковых снимках, как уточнили специалисты, можно увидеть структуры, напоминающие древние строения, на которых обнаружены детали, являющиеся признаком древних градостроительных традиций.

Ученые предполагают, что в данном случае речь идет об архитектурных останках цивилизации, существовавшей в Антарктиде тысячи лет назад, уточнив, что открытие позволит раскрыть взаимосвязь древних цивилизаций с континентом и изменить понимание истории человечества.