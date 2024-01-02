Мнение: О новой напасти нового года… Путина берут на слабо́?

По пунктам.

1. Всех с Новым — исполнения желаний и сбычи мечт!

2. Всем теперь скромнее стать в желаньях. Одна дама вот пожелала себе необузданного леопарда, а потом в газете вышла заметка «Нелепая смерть на сафари».

3. Всем уже видны уши британцев в нынешнем «российско-украинском» кризисе?

Британцы сформулировали план украинской кампании на 2024 год. И это важно.

Английская «The Times» узнала о главной идее Великобритании по продолжению конфликта между Россией и Украиной в 2024 году. Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве сообщает, что квинтэссенция этого плана — затягивание кризиса на весь 2024 год, в течение которого предполагается сформировать некий «общий» механизм, который позволит гарантировать военную и прочую помощь Украине уже без участия #США.

По данным издания, руководство британской разведки считает, что #Украина не сможет выиграть в 2024 году, поскольку у неё нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя. Поэтому британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и «сдерживать» Россию как минимум ещё год, вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона. При этом некоторые в правительстве Великобритании считают, что все, что нужно для победы Киева, — это время.

«2024 год не принесёт больших успехов. В этом году вряд ли произойдёт большой прорыв. 2024-й — это про затянуть [президента России Владимира] Путина в 2025-й и далее, взяв его на слабо́ и проверив его решимость», — сказал «The Times» источник в правительстве Британии.

Почему-то англичане считают, что взять Россию на слабо́ получится именно в 2025. Хотя вот в 2021-м — не получилось, и результатом стал нынешний уже почти двухлетний конфликт со многими тысячами жертв. Не получилось также ни в 2022-м, несмотря на «адские» санкции, ни в ушедшем 2023-м, что показал провал распиаренного контрнаступа. Уже есть понимание, что и в 2024-м не выйдет, оттого и стратегия «помощи Украине» — затягивание вооружённого конфликта, то есть срыв любых договорённостей и попыток перемирия.

Не знаю, насколько украинцы благодарны англичанам за такую «помощь», цена которой — новые тысячи жизней без особой надежды на прорыв. Но в общем, это ещё один пример того, что нужно быть осторожнее с надеждами на «Запад нам поможет победить Россию». Ибо для Украины #победа видится как сохранение себя, а вот для Запада — как приведение России в небоеготовое и, возможно, разобранное состояние за счёт огромной украинской жертвы. Потери русских и украинцев при этом Запад не волнуют. Даже если при этом погибнут все.

Но тогда ведь любая «победа» для обоих участников конфликта в любом случае окажется Пирровой?

А может, «стратегия Арестовича» — более удачна хотя бы потому, что более гуманна?

—