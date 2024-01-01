Микрочелка и длина как к Рапунцель: тенденции в области причесок, которые станут фаворитами в 2024 году

Вряд ли найдется женщина, которая не любит экспериментировать со своими волосами и пробовать новые образы. В 2024 году в моде будут эффектные и в то же время практичные прически. Давайте рассмотрим самые популярные и актуальные стрижки, которые будут предпочтительны в этом году.

Сашель-кат (главное фото)

Эта стрижка представляет собой гибрид нескольких популярных рваных стрижек. Для стрижки характерны ступени разной длины, но все-таки не слишком выраженные. Эта модная прическа идеально подходит для тех, кто хочет визуальных изменений, но не хочет слишком сильно жертвовать драгоценными сантиметрами своих волос. Стрижка-сашель выглядит особенно женственно с не слишком густой челкой. Прическа не требует особой укладки, так как просто прекрасно смотрится в своем естественном виде.

Объемный боб

Боб во всех его проявлениях — это вечная классика, и в 2024 году он, конечно же, будет в центре внимания. Объемный боб станет одной из главных тенденций нового года. Эта стрижка подразумевает длину волос примерно до подбородка. Причем задняя часть немного короче. Особая техника резки создает круглую форму, напоминающую пузырь. А кончики рекомендуется укладывать текстурными слоями. Трендовая прическа идеально подходит женщинам с узким, вытянутым и овальным лицом и смягчает черты

Короткий боб

В ближайшее месяцы эта прическа станет самым главным трендом, так как она излучает вневременную элегантность. Волосы должны быть длиной до подбородка или немного короче. Несмотря на свою простоту и чистую форму, короткий боб выглядит очень стильно и является отличным способом выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Короткие волосы – это совсем не скучно, и их можно укладывать разными способами. Короткий боб может быть и гладким, и волнистым, и растрепанные.

Ровный пробор

В последнее время был популярен боковой пробор. Но теперь в моду возвращается ровный пробор посередине. Он всегда выглядит современно и мгновенно придает каждой стрижке неподвластный времени элегантный вид. Он придает лицу больше симметричности и четкости и прекрасно подчеркивает скулы.

Микрочелка

Когда дело доходит до микрочелки, мнения в мире моды разделяются. Одни считают ее несуразной, а другие называют вершиной стиля. В 2024 году последние победили и вывели короткую челку на вершину бьюти-трендов. На самом деле, это не новая тенденция, она триумфально вернулась из 90-х. Челка заканчивается примерно посередине лба, создавая интересный провокационный образ. Микрочелка особенно эффектна в сочетании с коротким бобом, который идеально акцентирует внимание на лице.

Длинные волосы в стиле Рапунцель

2024 год станет годом крайностей в мире моды. С одной стороны, на пике популярности будут дерзкие короткие стрижки, а с другой – сохранится актуальность длинных локонов. Особенно круто образ смотрится, когда волосы подстрижены не по одной длине, а имеют несколько слоев. Есть лишь одно условие в случае с длинными волосами. Они непременно должны быть здоровыми и ухоженными, так что не скупитесь на косметику и походы в парикмахерскую.