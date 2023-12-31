 

«Самец политика» и «Немец-перец-колбаса»: Дмитрий Медведев поздравил мировых лидеров с Новым годом

31.12.2023, 23:53, Разное
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Второй президент России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пожелал мировым лидерам здоровья и пообещал, что все они в 2024 году получат по заслугам.

«Урсула, ты самец политика, ты забыла о своём предназначении – кухня, киндер, кирха. Покайся перед Россией и уходи в монастырь, только так ты сможешь спасти свою душу», – обратился Медведев к председателю Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил поздравление от экс-президента России во время интервью телеканалу ZDF и воспроизвёл его в прямом эфире.

«Олаф, немец-перец-колбаса ты наша, прислушайся к нормальным немцам и немедленно прикажи прекратить всякую поддержку киевских фашистов, а то в Берлине скоро снова будет работать русская комендатура», – гласит текст полученного немецкого поздравления.

Всего Дмитрий Медведев направил порядка 30 голосовых сообщений на личные номера западных политиков в WhatsApp и Telegram. Большинство поздравлений уже опубликовано СМИ. Журналисты высоко оценили шаг замглавы Совбеза и называют его «лучшим креативом за последние 20 лет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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