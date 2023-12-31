 

Город Чайковский переименуют в честь Стаса Михайлова

31.12.2023, 22:33, Разное
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В городе Чайковском (Пермский край) завершился онлайн-референдум по вопросу переименования города в связи с принятием в России закона о признании ЛГБТ-движения экстремистским. 

На следующий день после вступления постановления суда в законную силу, городская топонимическая комиссия собралась на первое в своей истории заседание. После знакомства друг с другом, занявшее около пяти часов, эксперты определили, что город необходимо переименовать, чтобы избавиться от различных юридических толкований. 

«Плакать по Чайковскому никто не будет, он тут и не был никогда, а Воткинск, где этот представитель нетрадиционной ориентации родился, находится от нас на расстоянии 37 километров», – заметил глава комиссии Рамиз Тахвердиев. 

Участники заседания приняли решение о переименовании населённого пункта с соблюдением устоявшихся традиций при неукоснительном соблюдении законодательства РФ – новое название города должно содержать фамилию музыканта, чей образ отличается достаточной маскулинностью. По результатам дебатов в список кандидатов включили пять кандидатур: Григория Лепса, Олега Газманова, Ярослава Дронова, Стаса Михайлова и Николая Баскова.

С результатом 57% победил Стас Михайлов, поэтому с 2024 года город будет называться Михайловском.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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