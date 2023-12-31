 

Алиса Теплякова назначена ректором МГУ

31.12.2023, 21:33, Разное
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Ректор МГУ Виктор Садовничий в канун новогодних праздников записал видеообращение к студентам. Ведущий российский математик заявил, что в силу возраста и усталости от исполнения административных обязанностей, он принял решение покинуть высокий пост и «заняться саморазвитием».

«Дорогие друзья! В преддверии Нового года и Рождества Христова хочу сообщить, что мне в этом году исполнилось 84 года. С одной стороны это большая гордость и редкость прожить столь длинную научную и физическую жизнь в нашей стране, с другой стороны – пора передать талантливой молодёжи бразды правления крупнейшим вузом страны», – сказал Садовничий.

Глава МГУ добавил, что он изучил множество биографий и достижений молодых учёных и нашёл подходящую кандидатуру. 

«Это будет самый молодой ректор в истории МГУ – Алиса Теплякова. В этом году девушка успешно защитила кандидатскую и докторскую диссертации, теперь она сможет стать достойным продолжателем дела выдающихся руководителей Московского государственного университета, включая и меня», – завершил свою речь Садовничий.

Сразу после окончания новогодних праздников он отправит соответствующие документы в Минобрнауки. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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