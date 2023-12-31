 

С января курс рубля будут публиковать в словесной форме: «Нормальный», «Стабильный», «Укрепляющийся»

31.12.2023, 20:33, Разное
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Минфин и Центробанк утвердили новые принципы раскрытия финансовой информации населению. С целью совершенствования механизмов информирования людей и стабилизации информационного фона, курс рубля к валютам недружественных государств и их курс к рублю со следующего года будут публиковать в словесной форме.

Предусмотрены три варианта: «Нормальный», «Стабильный» и «Укрепляющийся». Фактический же курс получится узнать только после проведения обменной операции или биржевых действий, причём разглашать его запретят.

«Исходя из целей оптимизации финансовых процессов и стабилизации ключевых показателей, на рассмотрение Государственной думы в следующем году будет внесён законопроект об ответственности за публикацию фактического (выраженного в абсолютных цифрах) курса рубля к валютам недружественных государств, – добавили в пресс-службе правительства.  – Наказание будет представлять собой штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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