Мнение: Кадровый дефицит в России и в мире, доплата за трудоустройство друзей и рост числа рабочих мест

1. От кадрового голода страдает не только Россия. Значительные сложности испытывают также страны Запада, в том числе США и Великобритания. Цитирую обзорную статью на «Ленте.Ру» (ссылка):



Растущий кадровый голод может нанести мировой экономике сокрушительный удар и поставить под угрозу большинство отраслей — от промышленности до программирования. Пандемия коронавируса лишь усилила негативную тенденцию. В России же дефицит квалифицированных сотрудников принял и вовсе критические масштабы. Неслучайно глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала острую нехватку кадров главной проблемой национальной экономики. Справиться с кадровым голодом не помогает ни повышение зарплат, ни создание льготных ипотечных программ, ни даже отсрочка от призыва. <…>

Кадровый дефицит наблюдается во всем мире: с нехваткой квалифицированных кадров столкнулась не только Россия. Схожая ситуация наблюдается на рынках труда большинства ведущих стран, включая США, Великобританию и государства Евросоюза. <…>

В итоге после пандемии рынок труда претерпел значительные изменения. Пара лет, проведенных вне стен офисов, привела к тому, что работники стали отказываться возвращаться в деловые центры. Исправить ситуацию не помогли даже угрозы увольнения. Стремительный выход на рынок тысяч новых компаний, в свою очередь, позволил людям не бояться потерять работу, так как найти новое место труда стало значительно проще. <…>

…к середине ноября 2023 года в стране было открыто 9,6 миллиона вакансий, в то время как суммарное число безработных оценивалось в 6,4 миллиона человек. То есть даже если все безработные в одночасье захотели бы найти новое место труда, в США все равно оставались бы незакрытыми 3,2 миллиона вакансий.

Заполнить свободные ниши пока не удается ни с помощью привлечения мигрантов из других стран, как это делалось раньше, ни повышением зарплат, ни созданием специальных курсов по переподготовке кадров. Ситуация усугубляется тем, что за время пандемии десятки тысяч американцев настолько привыкли к ежемесячным пособиям (от 150 до 650 долларов в неделю), что за несколько лет ограничений значительная часть граждан смогла накопить достаточно, чтобы не спешить с поиском новой работы. Все эти факторы вкупе с общей нехваткой рабочих ресурсов угрожают американской экономике замедлением темпов роста и снижением производительности труда. <…>

Нехватка квалифицированных рабочих затронула все ключевые отрасли американской экономики — от промышленности до программирования. Наибольший кадровый голод эксперты Торговой палаты США зафиксировали в финансовом и деловом секторах. В этих отраслях незанятыми оказались более 60 процентов вакансий. Немногим лучше ситуация в развлекательном и гостиничном бизнесе — здесь вакантными остаются 45 процентов объявлений. В секторе обрабатывающей промышленности, потерявшей около 1,4 миллиона рабочих мест в разгар пандемии, по состоянию на август 2023 года не заполнено в общей сложности 616 тысяч вакансий. <…>

Если в США кадровый голод распространился на ключевые сферы экономики, то в Великобритании проблема нехватки высококвалифицированных кадров затронула в большей степени сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно результатам исследования Федерации малого бизнеса, около 22 процентов представителей МСП заявили, что кадровый голод станет «камнем преткновения для роста их компаний в 2024 году». Наиболее пострадавшими отраслями оказался сектор информации, коммуникаций и высоких технологий. В этой отрасли на проблему с наймом персонала указали 38 процентов компаний.

Если в западных странах нехватка квалифицированных работников пока еще носит острый, но все же не экзистенциальный характер, то в России проблема кадрового голода в последнее время приобрела угрожающие масштабы. <…> К началу осени «трудового резерва» фактически не осталось: большинство россиян уже задействованы на производстве и в других секторах экономики. <…>

Кадровый кризис уже привел к опережающему росту зарплат в ряде отраслей. В условиях жесткой нехватки человеческого капитала работодатели готовы идти на все, чтобы заполучить ценного кандидата в свой штат.

У нас, в отличие от Запада, есть кадровый резерв в виде примерно миллиона военнослужащих, которые после достижения целей Спецоперации будут демобилизованы. Одновременно с этим высвободится некоторое количество рабочих рук в оборонке, также постепенно начнут сказываться эффекты от роботизации и автоматизации, которыми сейчас, от отчаяния, предприятия впервые занялись всерьёз.

Но пока что ситуация сложная. О жёсткой нехватке кадров сообщают почти все основные отрасли: строительство, АПК, промышленное производство, айти-сектор, сфера услуг.

Решать кадровый дефицит через привлечение мигрантов не так-то просто, кроме того, этот метод имеет неприятные побочки. Массово использовать труд заключённых, как в советские времена, мы не можем — заключённых в России всего несколько сот тысяч человек, с каждым годом их становится всё меньше, да и горят желанием работать далеко не все из них.

2. Российский бизнес пытается заполнять вакансии всеми способами, в том числе через профессиональные связи своих сотрудников (ссылка):



Представители крупного российского бизнеса стали больше платить сотрудникам за трудоустройство друзей на фоне общего дефицита кадров на внутреннем рынке. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ряда отечественных предприятий.

Подобная практика за последнее время распространилась на большинство ключевых отраслей российской экономики — от нефтегазового и энергетического до сферы IT. Размер подобных премий в некоторых случаях варьируется от 6 тысяч до 70 тысяч рублей при условии, что новый сотрудник будет отвечать всем основным требованиям предлагаемой вакансии. Самыми востребованными специалистами на рынке представители опрошенных компаний назвали рабочих и промышленных инженеров.

В ряде крупных российских компаний рассчитывают при помощи подобных программ закрывать до 1000 вакансий на ежегодной основе. При этом в некоторых организациях такая практика существует уже несколько лет. По словам партнера компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, реферальные программы «Приведи друга» помогают российскому бизнесу закрывать до 30 процентов найма.

Метод «сарафанного радио», конечно, хорош, однако проблема этого метода и ему подобных в том, что они не решают проблему. Они просто перекладывают её на другие предприятия, и экономика в целом продолжает страдать.

3. Несмотря на дефицит кадров, в ближайшие несколько лет число рабочих мест в России будет только расти. В первую очередь это будут места для рабочих профессий (ссылка):

Число рабочих мест, которое дополнительно появится в Российской экономике к 2030 году, оценивается в 2,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

“Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году уже сейчас оценивается в 2,4 миллиона. Это значит, что мы развиваемся. Это значит, что задача, которая поставлена президентом страны по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии своей реализации”, — сказала Голикова во время определения столиц конкурса “Лучший по профессии” следующего года в режиме телемоста на выставке-форуме “Россия”.

В любом случае, с Новым годом, коллеги! Нас ожидают непростые, но интересные времена.