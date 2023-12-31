Рупор кремлевской пропаганды: Как записаться в Африканский корпус

Для желающих дать пинка Макрону и интересовавшихся этим вопросам. Порядок поступления на службу в Африканский корпус, который активно разворачивается на африканском континенте для помощи народам Африки в борьбе с западными империалистами и колонизаторами.

Информация для кандидатов.

В корпус требуются специалисты разных профессий, приветствуются военнослужащие с боевым опытом.

Гарантируется:

высокое денежное довольствие;

служба под руководством грамотных командиров, имеющих большой боевой опыт как на СВО, так и за рубежом;

выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;

медицинское обеспечение и все социальные льготы.

Контакты для связи по вопросам поступления на службу в Корпус как действующим военнослужащим, так и гражданам, находящимся в запасе:

84951501163 – телефон колл-центра.

Телефоны отборного пункта в Краснодарском крае:

89181186160

89284420701

89181185303

Звонить в рабочее время: понедельник-суббота с 9 до 18 часов по Московскому времени.

В первую очередь, в Африканский Корпус требуются военнослужащие, имеющие следующие специальности:

Мотострелковые (штурмовые).

Артиллеристы (самоходная, буксируемая, минометная, реактивная).

Танкисты (механики, командиры, наводчики).

Механики-водители и операторы вооружения БТР, БМП.

Специалисты БпЛА.

Водители (В, С, Д, Е).

Специалисты по связи.

Специалисты войск ПВО (Панциристы в приоритете!).

Операторы станций П-18.

Операторы станций Гармонь.

Специалисты РЭБ.

Огнеметчики.

Специалисты инженерно-саперных войск.

Требования к кандидату:

Возраст от 25 до 45 лет, Командный состав до 55 лет. Исключения возможны исходя из физической формы кандидата.

Предпочтение отдается бывшим офицерам, прапорщикам и военнослужащим по контракту, отслужившим в частях и подразделениях специального назначения различных ведомств, на различных должностях и имеющим опыт участия в боевых действиях и сотрудникам ЧВК Вагнер.

Обязательное условие – разрешение выезда за границу (отсутствие задолженностей – уточняйте на сайте ФССП РФ)!!! Наличие собственного загранпаспорта не обязательно!

Лица без Гражданства РФ на службу по контракту не принимаются.

На медицинские специальности требуются: хирурги, травматологи, анестезиологи, терапевты (инфекционисты), фельдшеры, санинструкторы, медсестры операционные, анестезистки.

Условия: возраст до 55 лет, мужчины, на должности операционная медсестра и анестезистка допускаются женщины.

Также будут формироваться подвижные медицинские группы для работы в странах пребывания подразделений.

Необходимые документы:

В первую очередь (для рассмотрения кандидата) – куда и как их отправлять вам скажут после звонка в колл-центр:

Резюме (с фото), краткое описание военной квалификации и подготовки (какими военными навыками обладаете и в какой степени, когда и где проходили военную службу, в каких подразделениях и на каких должностях).

Для действующих военнослужащих справка-объективка с фото.

Заполненная анкета (заполняется как можно подробно) – анкету Вам вышлют после беседы по телефону.

В дальнейшем Вам понадобятся следующие документы

Цветные копии (сканы) хорошего качества, размер которых не превышает 400 Кб.

Оригинал, копия Российского паспорта (всех страниц).

Оригинал, копия заграничного паспорта (всех страниц, если таковой документ есть).

Копия свидетельства о рождении (своё, близких родственников).

Копия трудовой книжки, для действующих военнослужащих послужной список (страницы, где есть записи, берется из личного дела).

Оригинал, копия удостоверения личности офицера запаса, военного билета (всех страниц).

Копия диплома о среднем специальном и/или высшем образовании, вкладыш.

Копия свидетельства о браке.

Копия страхового свидетельства (СНИЛС).

Копия ИНН.

Копия водительского удостоверения.

Фото 4Х6 см цв., без уголка для анкеты – 2шт., 3,5Х4,5см цв., или черно-белая матовая на загранпаспорт – 4шт., 9Х12см без уголка – 1шт. (все фото в рубашке, костюме), фото актуальные на текущую дату.

Копии документов о награждении государственными наградами (если таковые имеются).

Копия ветеранского удостоверения (если таковое имеется).

Реквизиты карты мир любого банка в рублях (на бланке написать 16 цифр карты), копия цветная лицевой стороны карты.

Автобиография.

Справка от нарколога!

Справка от психиатра!

ЭКГ с расшифровкой!

Справка о санации полости рта(зубы должны быть вылечены)!

Справка об отсутствии/наличии судимости (скрывать наличие судимости бесполезно, в случае сокрытия – однозначный отказ).

Справки на: ВИЧ, Гепатиты, Сифилис, Туберкулез. Сроки давности справок должны быть не более 1 недели.

Сдача нормативов ОФП (усредненного) по возрастным категориям (100 м,1000 м, подтягивание).

В дальнейшем Вам необходимо будет представить оригиналы указанных документов. По прибытии необходимо подать нарочно весь перечень документов и на электронном носителе СКАНЫ этих же документов.

Дополнительная информация:

1. Перевод с СВО невозможен.

Контракт подписывается штатный с МО РФ, есть возможность подписания контракта по ДРО.

Если вы проходили ранее службу в МО РФ – то звание сохраняется. Если Вы имеете специальное звание сотрудника полиции – то переаттестация не проводится, и звание присваивается то, которое указано в военном билете.

Денежное довольствие зависит от вашего звания, тарифной сетки, выслуги лет, других надбавок, также во время командировки осуществляются выплаты в иностранной валюте в размере, зависящем от страны пребывания в соответствии с Постановлением Правительства № 812 от 26.12.2005 г. Подробнее по факту размера денежного довольствия Вам ответят в колл-центре по тел. 84951501163. Минимальный размер денежного довольствия для рядового на 1 тарифном разряде при нахождении в ППД – 110 тысяч рублей.

Порядок прохождения службы:

звонок на контактный телефон;

получение, заполнение и отправка в пункт отбора вашей анкеты;

далее анкета рассматривается командирами, при положительном решении с вами свяжутся и укажут когда и куда прибыть;

по прибытию проводятся проверочные мероприятия;

подписывается контракт сроком на 1 год;

далее вас обеспечивают положенными видами довольствия;

затем проводится подготовка;

по окончании подготовки вы убываете в командировку минимум на 6 месяцев;

по возвращении предоставляется отпуск сроком от 1.5 месяцев;

после отпуска принимается решение о продлении либо прекращении с вами контракта.

Перевод действующего военнослужащего возможен при условии, что он не находится в зоне СВО. Перевод осуществляется с исключением из списков по прошлому месту службы и зачислению в списки части Корпуса, подробнее о Ваших действиях во время перевода Вам расскажут в колл-центре.

Сроки рассмотрения Ваших анкет индивидуальны, решение принимаются командирами.

Перевод из Росгвардии в МО РФ невозможен. Поступление в Корпус на службу только через прекращение старого контракта, увольнение и подписание нового.

Анкеты вам дадут после собеседования в колл-центре.

https://vk.com/@korpusafrica-informaciya-dlya-kandidatov – цинк

https://t.me/KorpusAfrica – официальный канал Африканского корпуса в Телеге

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