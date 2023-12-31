Парламентарии узаконили обязанность выпивать штрафную рюмку

На последнем в 2023 году заседании Госдумы в третьем чтении был единогласно принят законопроект «О штрафной рюмке», предписывающий обязательное употребление дополнительной порции алкоголя гостям, опоздавшим к началу торжества.

В пояснительной записке авторы инициативы уточняют, что своим корням традиция обязана первому российскому императору Петру I, постановившему наливать опоздавшему на пир кубок «Большого Орла» объемом полтора литра. В современной России традиция сохранилась, но порция алкоголя существенно уменьшилась и иногда становится символичной.

Чтобы снять все правовые коллизии относительно неукоснительности исполнения традиции и определить точный размер штрафной порции, большинство парламентариев приняли участие в заседании онлайн.

В итоге длительных дебатов депутаты приняли справедливое решение дифференцировать порцию в соответствии со временем опоздания гостя – если провинившийся опоздал на 30 минут, то ему надлежит выпить 100 гр напитка крепостью 40 градусов, за часовое опоздание – 200 гр, за двухчасовое – 300 гр и далее в арифметической прогрессии, но не более литра водки или соразмерного по крепости напитка. Также введена норма о запрете манипуляций со штрафной рюмкой – возбраняется распределять одну порцию на двух и более человек, а также выливать жидкость или растягивать её распитие во времени.

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