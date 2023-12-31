Мнение: Чудовищный страх ассимиляции

(практически несвойственный русским)

Очень интересная, на мой взгляд, вообще прорывная запись моего френда из ФБ. Для меня, по крайней мере, она стала ответом на вопрос, который давно мне не давал покоя – откуда это всё, эта ярость ожесточения? А всё, возможно, действительно просто: чем БЛИЖЕ народы друг другу – тем выше энергия отрицания, взаимоотталкивания. И ведь, положа руку на сердце: не для того ли сейчас РФ воюет, чтобы ЗАВЕРШИТЬ процесс ассимилляции, довести его до логического конца?

Итак, текст:

“Во времена распада СССР мне довелось лично наблюдать грустные события, предшествовавшие долгой и кровавой войне между Абхазами и Грузинами

(Эта история достойна отдельного повествования).

Мне, как стороннему наблюдатели, казалось особенно странным то страстное желание отделения, которую питала очень значительная часть абхазского населения к своим грузинским соседям.

Эти два народа казались мне и были на самом деле удивительно близкими по менталитету, темпераменту, традициях, обычаях, национальной кухне и одежде и пр.

Их, по идее, должна была сближать и долгая история проживания бок о бок.

И, разумеется, никаких таких элементов близости между абхазами и русскими никогда не было и нет до сих пор.

Напротив, Российская империя во время Кавказской войны долго воевала с абхазами и подвергла их истреблению и депортации.

И, несмотря на все это, после кровавой братоубийственной войны, абхазы самым жестоким образом изгнали своих грузинских соседей, обвиняя их в том, что в 1930х годах руководство Советской Грузии целенаправленно переселило их предков на территорию Абхазии для изменения этнического ландшафта в пользу грузин.

С тех пор Абхазия вот уже 30 лет продолжает пребывать в печальном состоянии никем не признанного российского протектората, не имея никакой перспективы и полностью завися от воли и денег Москвы.

И, тем не менее, большинство абхазов и слышать не хотят о возвращении в лоно демократической Грузии.

Особое отторжение вызывает сама идея возвращения грузинских беженцев к свои очагам.

Что особенно характерно и важно для этого текста, это что инициатором и движущей силой абхазского сепаратизма была абхазская интеллегенция, в т.ч. такой, без малейшего сомнения, честный, чистый и ненавидевший любую тиранию человек, каким был Фазиль Искандер.

У меня ещё тогда, больше 30 лет назад, возникла гипотеза о причинах этого отторжения.

Сейчас я опишу эту гипотезу на примере, почерпнутом из истории и этнографии других народов Евразии.

Недавно Lev Usyskin провел интервью с заведующей кафедрой Центральной Азии и Кавказа восточного факультета СПбГУ Заринэ Джандосовой.

Некоторые цитаты этого, интервью, посвящённого истории этногенеза и государственности киргизов, показались мне имеющими прямое отношение к обсуждаемой теме:

“Сами киргызы понимают, что лингвистика и этнография очень сильно сближает их с казахами.

Жилище, пища, одежда, обычаи и пр.

Это сходство было таким же, как и у каракалпаков с казахами.

ИМЕННО ПОЭТОМУ и каракалпаки, и кыргызы в период советского национально-территориального размежевания активно не хотели попадать в состав Казахстана .

Кыргызы хотели напрямую в состав РСФСР, ИНАЧЕ БУДЕТ УГРОЗА АССИМИЛЯЦИИ (Sic!).

ПОЭТОМУ ЖЕ каракалпаки напрямую вошли в РСФСР, а затем, в 1936 году Кара-Калпакскую АСССР передали в состав Узбекистана.

Они от узбеков этнографически гораздо дальше, поэтому СТРАХ ПЕРЕД АССИМИЛЯЦИЕЙ МЕНЬШЕ.” (Конец цитаты)

Вдумайтесь в это:

В 30е годы местные национальные ПАРТИЙНЫЕ (Sic!) чиновники испытывали такой СТРАХ ПЕРЕД АССИМИЛЯЦИЕЙ, что осмеливались обращаться к московским властям с просьбой не объединять их с другим близким этносом в одно территориальной образование.

И это в те самые времена, когда людей “выводили на мороз” за гораздо меньшие выпады против “ленинский национальной политики”.

Давайте тепепь вернёмся из азиатских степей в горы Кавказа.

На кавказских интернет-форумах грузины часто обращаются к абхазам с вполне искренним призывом.

“Неужели вас не надоело это безнадежное гниение под русской пятой?! Под пятой тех, кто всего 150 лет назад подвергал вас геноциду на исходе Кавказской войны!

Вернитесь в лоно демократической, успешной Грузии и вместе пойдем в открытую, процветающую европейскую цивилизацию!

Ведь нас так много объединяет – культура, история, традиции!”

В общем, по словам поэта:

“Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!

Пока не поздно — старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем — братья!”

Но в том то и дело, что именно это “мышебратство” и ассимиляция, неизбежно из неё следующая, и является главной угрозой, заствляющей предпочесть безнадежную жизнь под протекторатом “небратских” русских.

Т.е. абхазам гораздо труднее раствориться среди русских, чем среди грузин, и это тот единственный “плюс”, который полностью перевешиваеи тысячи “минусов”, прямо вытекающих из этого выбора!

Мы готовы пойти на любые жертв, могли бы сказать абхазы, лишь бы не пойти по стопам менгрелов и сванов, которые пусть и быстро экономически развиваются вместе со всей остальной Грузией, но зато стремительно теряют в своём молодом поколении культуру, самосознание и язык, быстро переходя на грузинский.

Можно было бы здесь привести и другие примеры из Восточной Европы, но “довлеет дневи злоба его”.

А вот сейчас хочется перейти от частного к общему и задаться вопросом: А когда вообще в мире возник вот этот “страх перед ассимиляцией”, и в чем природа этого чувства, заставляющего целые народы поступать, казалось бы, против своих прагматических интересов?

Ведь исторически это удивительно молодое явление, которому вряд-ли больше 150 лет в самых ранних европейских примерах (Семен Коган, ФБ)

Блестящая гипотеза. И стоит отметить, что как раз для русских это свойственно в наименьшей степени. Русские, как не раз отмечалось разными исследователями в разных веках – это народ-хамелеон, которому как раз свойственно почти растворяться среди других народов, активно перенимать у него обычаи, одежду, повадки и даже блюда национальной кухни. Что очень облегчало русскую экспансию на 1/6 части суши.

Что ж до эмиграции, то тут и вовсе: русские, как известно, стремятся ассимилироваться без остатка, уже во втором поколении всё “русское” вымывается напрочь. Беспредельно гибкая нация, которая своей “русскостью” никогда не дорожила.