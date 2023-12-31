FT: технологические гиганты вновь заинтересовались «умными» очками с ИИ

Крупные технологические компании в США рассматривают создание умных очков, аналогичных гарнитуре Google Glass, как новое потребительское устройство, способное в будущем заменить смартфоны, пишет деловое издание Financial Times.

Идея носимых очков с доступом в интернет и мультимедийными возможностями возникла около 10 лет назад. Однако до сих пор все попытки сделать такие гаджеты широко популярными провалились, и они по большей части были забыты.

Однако интерес к умным очкам вновь поднялся, благодаря возможностям искусственного интеллекта. Разработчики и производители надеются, что постоянный и легкий доступ к виртуальным помощникам, подобным ChatGPT, сможет привлечь потребителей.

В 2021 году известный бренд очков и аксессуаров Ray-Ban выпустил серию солнцезащитных очков, оснащенных камерами и динамиками в оправе. В сентябре 2023 года была создана вторая версия устройств, которая добавила функцию вызова ИИ-помощника. При этом сами очки лишены экранов и других возможностей для работы в дополненной реальности.

“Мы видим невероятный потенциал умных очков, особенно если использовать аудио и большие языковые модели в качестве интерфейса”, – отметил исполнительный директор производителя микропроцессоров Qualcomm Криштиану Амон.