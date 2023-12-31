 

The Verge: крупные игровые компании в 2023 году уволили более 9 тысяч человек

31.12.2023, 12:05, Разное
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В 2023 году игровая индустрия столкнулась с одними из самых масштабных сокращений в своей истории, которые затронули более 9 тысяч человек, пишет издание The Verge.

Основная часть увольнений пришлась на крупные игровые компании. В сентябре американская компания Epic Games решила завершить трудовые отношения с 830 сотрудниками. Она известна как создатель популярной многопользовательской игры Fortnite, игрового движка Unreal Engine и интернет-магазина по продаже видеоигр и программного обеспечения Epic Game Store. Генеральный директор Epic Games Тим Суини прокомментировал сокращения, заявив: “Мы тратим гораздо больше денег, чем зарабатываем. […] Я уже давно надеялся, что мы сможем пройти этот период без увольнений, но, оглядываясь назад, я вижу, что это было нереально”.

Шведский игровой издатель Embracer Group также в 2023 году закрыл три свои студии и уволил более 900 сотрудников. Это решение было вызвано провалом инвестиционной сделки на 2 миллиарда долларов с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и привело к отмене или заморозке многих проектов по разработке видеоигр.

Американская корпорация Hasbro уволила 1 тысячу сотрудников, включая большую часть команды, которая помогла студии Larian создать одну из лучших видеоигр 2023 года, по мнению геймеров и критиков, ролевое приключение Baldur’s Gate 3.

Одна из крупнейших игровых компаний в мире, Electronic Arts, сократила свой штат на 6%, это привело к увольнению 800 человек. Также массовые увольнения затронули такие известные фирмы как BioWare, Microsoft, Bungie, Naughty Dog, Ubisoft, Amazon, CD Projekt Red, Sega, Unity и Activision Blizzard.


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