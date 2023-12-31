 

Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы повредили контейнеровоз Maersk в Красном море

31.12.2023, 11:45, Разное
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Хуситы успешно поразили ракетой контейнеревоз кампании Maersk в Красном море, несмотря на предшествующие заявления США об усилении охраны судоходства. США заявили, что их эсминец смог сбить 2 ракеты запущенныее из Йемена из района порта Ходейда. В целом, "Ансар Аллах" показывает. что США на данном этапе несмотря на предпринятые усилия не могут гарантировать безопасность судоходства в Красном море и хуситы способны поражать следующие в Израиль суда даже следующие под охраной американского флота.
Хуситским ракетчикам в новом году больше точных попаданий – пора бы уже и американские военные корабли отрабатывать.
Ну а в целом, хуситы красавчики – слов на ветер не бросают, что обещали, то и делают – долбят по судам в Красном море и по Израилю.

Также ночью иранские прокси обстреляли 2 базы США на территории Сирии. Вчера активно долбили по базам в Ираке.
Атаки на американские военные базы нынче являются рутиной, хотя еще лет 10 назад даже единичная атака выглядела чем-то небывалым.
Времена изменились.

Источник: Colonel Cassad


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