Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы повредили контейнеровоз Maersk в Красном море

Хуситы успешно поразили ракетой контейнеревоз кампании Maersk в Красном море, несмотря на предшествующие заявления США об усилении охраны судоходства. США заявили, что их эсминец смог сбить 2 ракеты запущенныее из Йемена из района порта Ходейда. В целом, "Ансар Аллах" показывает. что США на данном этапе несмотря на предпринятые усилия не могут гарантировать безопасность судоходства в Красном море и хуситы способны поражать следующие в Израиль суда даже следующие под охраной американского флота.

Хуситским ракетчикам в новом году больше точных попаданий – пора бы уже и американские военные корабли отрабатывать.

Ну а в целом, хуситы красавчики – слов на ветер не бросают, что обещали, то и делают – долбят по судам в Красном море и по Израилю.

Также ночью иранские прокси обстреляли 2 базы США на территории Сирии. Вчера активно долбили по базам в Ираке.

Атаки на американские военные базы нынче являются рутиной, хотя еще лет 10 назад даже единичная атака выглядела чем-то небывалым.

Времена изменились.

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