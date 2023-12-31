Электрогрузовик Gebruder Weiss покорил самый высокий вулкан мира

Команда Peak Evolution Team, действующая внутри австрийской логистической компании Gebruder Weiss, установила новый мировой рекорд для электромобилей, достигнув высоты 6500 метров на западном хребте Охос-дель-Сальдо в Чили. Этот вулкан является самым высоким действующим вулканом на Земле. Грузовик был оснащен специальными солнечными панелями, что сделало этот подвиг возможным.

Генеральный директор и разработчик Peak Evolution Патрик Коллер подчеркнул значение этого достижения: “Это рекорд не только для технологий, но и для наших долгосрочных исследований, а также для будущего. Мы надеемся, что этот успех привлечет больше внимания к альтернативным двигателям и их применению в горнодобывающей промышленности и других сложных транспортных задачах”.

Путешествие электрогрузовика к вершинам Охос-дель-Сальдо заняло целых два месяца. Сначала он был доставлен из Швейцарии морским путем в Чили, а затем продолжил свой путь по суше до региона Атакама. Восхождение началось у соленого озера Марикунга, там команда экспедиции провела несколько дней для акклиматизации к горным условиям на высоте 3400 метров.

Участники Peak Evolution Team подчеркнули, что испытания машины в дикой местности стали наилучшим способом проверки ее надежности и автономности, поскольку на вулканических склонах Охос-дель-Сальдо грузовик полагался только на энергию, получаемую от солнечных батарей.

Следующим шагом команды в 2024 году станет отправление на электрогрузовике в Гренландию.