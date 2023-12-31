 

Электрогрузовик Gebruder Weiss покорил самый высокий вулкан мира

31.12.2023, 10:55, Разное
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Команда Peak Evolution Team, действующая внутри австрийской логистической компании Gebruder Weiss, установила новый мировой рекорд для электромобилей, достигнув высоты 6500 метров на западном хребте Охос-дель-Сальдо в Чили. Этот вулкан является самым высоким действующим вулканом на Земле. Грузовик был оснащен специальными солнечными панелями, что сделало этот подвиг возможным.

Генеральный директор и разработчик Peak Evolution Патрик Коллер подчеркнул значение этого достижения: “Это рекорд не только для технологий, но и для наших долгосрочных исследований, а также для будущего. Мы надеемся, что этот успех привлечет больше внимания к альтернативным двигателям и их применению в горнодобывающей промышленности и других сложных транспортных задачах”.

Путешествие электрогрузовика к вершинам Охос-дель-Сальдо заняло целых два месяца. Сначала он был доставлен из Швейцарии морским путем в Чили, а затем продолжил свой путь по суше до региона Атакама. Восхождение началось у соленого озера Марикунга, там команда экспедиции провела несколько дней для акклиматизации к горным условиям на высоте 3400 метров.

Участники Peak Evolution Team подчеркнули, что испытания машины в дикой местности стали наилучшим способом проверки ее надежности и автономности, поскольку на вулканических склонах Охос-дель-Сальдо грузовик полагался только на энергию, получаемую от солнечных батарей.

Следующим шагом команды в 2024 году станет отправление на электрогрузовике в Гренландию.


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