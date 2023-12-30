Мнение: Запад забирает деньги и сливает Украину

1. На Западе готовятся забрать замороженные российские активы себе. Даже не под видом помощи Украине, а потому что сами западные страны справедливо считают себя пострадавшими в развязанной ими же прокси-войне с Россией (ссылка):



Западные страны могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. С таким предложением выступили США. Впоследствии страны смогут законно передать денежные средства Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет газета Financial Times со ссылкой на документ G7.

Как указано в документе, власти США публично не поддерживают конфискацию активов России, однако такая «контрмера», по их мнению, должна побудить Москву «прекратить агрессию». С точки зрения международного права законно изъять активы смогут государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от конфликта. Скорее всего, речь идет о союзниках Украины, которые финансировали экономику и вооруженные силы страны начиная с февраля 2022 года.

По свежим данным, страны G7, Евросоюз и Австралия за 2022 год заблокировали около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе.

Если активы и вправду заберут, это будет важным шагом в деле разрушения долларовой системы. Кримсональтер пишет (ссылка):



На фоне сообщений FT, о том что министры стран G7 уже на полном серьёзе обсуждают не заморозку (как сейчас), а полноценную конфискацию российских валютных резервов, стоит привести оценку экс-главреда Handelsblatt Global, который пишет для агентства Блумберг. Андреас Клуф объясняет на пальцах, чем это для США и Запада закончится:

«Блумберг: Арест средств ЦБ РФ незаконен и неразумен

[…] Такой шаг поднял бы геополитические вопросы. Одним из практических последствий может стать сигнал Китаю и другим странам, имеющим напряженные отношения с США, о том, что активы их центральных банков в следующий раз будут конфискованы — если, скажем, Китай нападет на Тайвань. [Прим. Кримсон: внимание, важный момент:] Поэтому они удвоят свои усилия по хранению резервов в нейтральных банковских центрах и в валютах, отличных от доллара и евро. В долгосрочной перспективе это может [прим. Кримсон: гарантировано] подорвать мощь Америки.

Однако более насущная проблема заключается в том, что принятие специальных законов о конфискации суверенных активов выглядело бы лицемерием для большей части мира. После [СВО] Путина, США и их западные союзники заявляли, что Украина находится на передовой линии глобальной борьбы за защиту «международного порядка, основанного на правилах». Но страны от Индонезии до Южной Африки и Бразилии не верят в это [прим. Кримсон: прекрасное признание наших оппонентов]. Они думают, что США делают все, что хотят, а потом оправдывают это. Конфисковав российские активы с помощью специального законодательства, Вашингтон подпитает эту историю лицемерия и еще больше оттолкнет так называемый Глобальный Юг» (ссылка).

Повторю то, что уже было сказано: пришить долларовую систему (и заодно и евро – в качестве бонуса) за всего 300 ярдов – это ДЁШЕВО. Жаль, что заплатили мы, но ничего не поделаешь.

В итоге, пожалуй, нам выгодно, чтобы эти 300 млрд (или сколько там реально удалось найти) на Западе начали тратить. Деньги мы всё равно уже списали, в Россию они не вернутся почти наверняка. А дополнительный выстрел в колено долларовому миру лишним не будет.

2. На Украине идут по сценарию Парагвайской войны 19-го века, которая выкосила 2/3 мужского населения страны из-за отказа парагвайских властей сдаваться несмотря на явное поражение в конфликте. Киевский режим объявил, что собирается мобилизовать ещё 500 тысяч украинцев, включая инвалидов, а в перспективе – и женщин.

Много это или мало? Согласно самым оптимистичным для Киева подсчётам, в октябре мужской мобилизационный потенциал Украины составлял 7,5 миллионов человек, в дополнение к действующей армии в 1,3 миллиона (ссылка).

В действительности, конечно, потенциал в 10-20 раз меньше, поскольку из числа потенциальных рекрутов надо вычесть бежавших из страны, дезертиров, пропавших без вести, инвалидов, скрывающихся от мобилизации в сельской глубинке и городском подполье.

Кроме того, несчастную украинскую армию кто-то должен финансировать и обслуживать. Как заявляют сами украинские власти, откуда брать деньги – непонятно (Запад финансирование на данный момент почти полностью приостановил), а на одного солдата нужны налоги с 6 работающих граждан (ссылка):



Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. Он добавил, что пока не принял решение, указав, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен.

Зеленский объяснил, что пока нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных, чтобы провести запрошенную мобилизацию менее болезненно. Кроме того, он хочет получить от правительства понимание, откуда взять необходимые полтриллиона гривен (более 1,2 триллиона рублей).

Он объяснил, что на содержание одного военнослужащего ВСУ уходят налоги от шести украинцев на гражданской жизни.

«Просто возьмите 500 тысяч человек, умножьте на шесть и поймите, как мне, правительству найти плюс три миллиона плательщиков налогов с января к тому числу, которое у нас есть» – Владимир Зеленский.

На подконтрольной киевскому режиму Украине, по разным оценкам, сейчас осталось от 19 до 29 миллионов человек. Так как трудоспособное население Украины бежало из страны и гибло в окопах в первую очередь, получается, что на армию уже сейчас должно работать всё трудоспособное население Украины (включая женщин и исключая работающих пенсионеров).

Таким образом, Украина сейчас достигла предела своих демографических и экономических возможностей. Даже Запад снова начнёт помогать Украине деньгами и оружием теми же темпами, которыми он помогал в 2022-2023, большого эффекта это не принесёт, так как население Украины продолжает вымирать и разбегаться, из-за чего там скоро будет некому воевать и некому обслуживать армию.

Всё это уже привело к демографической катастрофе для Украины. Рождаемость там уже сейчас низкая, как в Южной Корее, а дальше всё обещает только ухудшаться (ссылка). Следующее поколение украинцев, если такая страна вообще останется на карте, будет втрое меньше нынешнего.

В этой ситуации не вполне понятно, за что именно Украина воюет. Что конкретно потеряет простой украинец, если пан Зеленский сядет за стол переговоров прямо сейчас?

3. На Западе тем временем прогревают общественность на предмет слива Украины. Журналисты американского издания Нью-Йорк Таймс, которое ещё недавно всячески поддерживало войну с русскими до последнего украинца, теперь пишут, что «Украина не нуждается во всей своей территории, чтобы победить Путина» (ссылка):

Возвращение территории – это неверный способ представить себе лучший результат. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством, прочно обосновавшимся на Западе. Это было бы именно то, чего г-н Путин больше всего боялся со стороны соседнего государства.

Да, не за это стоял Майдан…