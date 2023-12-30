 

В России снизились цены на iPhone 15

30.12.2023, 19:40, Разное
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С начала продаж базовой версии iPhone 15 в российских интернет-магазинах произошло значительное снижение цен, как пишет издание Hi-Tech Mail.ru.

На момент старта продаж этого последнего смартфона от Apple его стоимость в РФ колебалась в диапазоне от 125 до 170 тысяч рублей. Однако в настоящее время можно приобрести iPhone 15 уже за минимальную цену в 81 980 рублей. Это означает, что в среднем смартфон подешевел на 33% всего за полгода.

За указанную цену покупатели получают самую простую версию базового iPhone 15, доступную в черном цвете и с минимальным объемом встроенной памяти – всего 128 ГБ.

Напомним, что iPhone 15 был представлен в сентябре 2023 года. Этот смартфон обладает 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1179 на 2556 пикселей, пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления 60 Гц. Устройство также оснащено двумя задними камерами: основной камерой на 48 МП и сверхширокоугольной камерой на 12 МП. За производительность iPhone 15 отвечает процессор А16 Bionic и 6 ГБ оперативной памяти.

В качестве альтернативы покупатели также могут рассмотреть другие модели смартфонов, такие как Xiaomi 13T, Honor 90 с камерой на 200 МП и Tecno Camon 20 Pro 5G.


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