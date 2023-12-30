Историк: Александр II подарил Аляску американцам на Новый Год

Профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Иосиф Гольдштейн опубликовал ряд документов середины XIX века, доказывающих, что передача Аляски в собственность США была новогодним подарком Александра II лично президенту США Эндрю Джонсону.

Легенда о том, что якобы полуостров был продан американцам за 7,2 млн долларов США, была придумана уже после убийства императора.

За этот «акт неоправданной и расточительной щедрости», как называл его Ключевский, Александра II неоднократно подвергали жёсткой критике. Подарок Джонсону, сделанный монархом под Новый Год в то время, как страна остро нуждалась в хлебе и испытывала дефицит перламутра, стал даже поводом для крестьянского восстания в Вятской губернии, которое подавили силой.

После того, как Александр II был убит членами террористической ячейки, недовольными разбазариванием русских земель, правительство приняло решение переписать исторические документы таким образом, чтобы представить это как продажу Аляски за достаточно солидную по тем временам сумму.

– Все эти акты купли-продажи, чеки на оплату, всё это писалось уже под диктовку Бенкендорфа при Александре III, – говорит историк. – Это полная фальшивка. Никаких денег за Аляску Россия никогда не получала. Сохранилась поздравительная открытка, посланная Александром II к президенту Джонсону, в которой он поздравлял его с Новым Годом и просил выслать в Россию 11 вагонов мороженой курицы, чтобы справиться с голодом. Естественно, американцы оставили эту просьбу неудовлетворённой. Перед нами очередной образчик безответственной и недальновидной политики, которую вела Российская Империя в отношении США.

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