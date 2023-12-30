 

Боа, веер, цилиндр, пенсне: с 1 января в России введут новый дресс-код для посещения театров

30.12.2023, 18:33, Разное
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В рамках реализации объявленного правительством Года театра Минкульт издал постановление «О новом порядке посещения театров».

С 1 января 2024 года особое внимание будет уделено внешнему виду зрителей – им необходимо «вспомнить о величии и исторических корнях русского театра» и «соответствовать духу времени».

Впервые в истории современной России для просмотра спектаклей зрителям придётся придерживаться определённого дресс-кода. Мужчины обязаны носить цилиндр на голове, фрак или смокинг, а также иметь при себе лорнет или пенсне, их можно взять в аренду в гардеробе. Женщинам придётся надеть вечерние платья без вырезов и декольте, накинуть на шею боа, иметь с собой веер и перчатки.

– Важно вернуться к золотым временам отечественного театра, а это требует особой ответственности не только от артистов, но и от зрителей, – пояснила замминистра культуры Надежда Преподобная.

Новые правила будут действовать для всех драматических и оперных театров на территории РФ, кукольным учреждениям разрешат работать в прежнем режиме без соблюдения дресс-кода.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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