В парке «Сокольники» построили новогоднюю горку, разогнавшись с которой можно проехать всю страну

На территории столичного парка «Сокольники» мэр Москвы Сергей Собянин открыл самую большую в России ледяную горку.

Высота уникального сооружения составляет 25 метров, а длина – 5 км. Это позволяет любому желающему, сидя на санках или ватрушке, разогнаться до скорости звука и при желании приземлиться во Владивостоке.

Для удобства гостей парка на вершину горки доставляют современные лифты и эскалаторы. Инвалиды смогут воспользоваться помощью волонтёров как при доставке на стартовую позицию, так и при разгоне, причём такие услуги оказываются бесплатно. Оплата берётся исключительно в случае проката инвентаря. Перед спуском обязательно оформляются дополнительная медицинская страховка и завещание. Страховые агенты и нотариусы работают в зоне аттракционов круглосуточно.

Администрация парка и муниципальные власти зазывают на ледяную горку льготников – для членов многодетных семей и участников программы «Московское долголетие» аттракцион бесплатный.

Во Владивостоке уже приготовили площадку для приземления москвичей – она находится на территории бывшего аэродрома. Обильный снежный покров предвещает мягкую посадку и низкую травматичность, тем не менее, организаторы соблюдают все требования безопасности, поэтому на месте круглосуточно дежурят медики и сотрудники МЧС.

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