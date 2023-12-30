 

Как неумеренность и негативные мысли влияют на жизнь

30.12.2023, 17:16, Разное
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Российские врачи, Анна Кореневич и Марк Гадзиян, выделили несколько факторов, которые сокращают человеческую жизнь, включая склонность к неумеренности во вредных привычках и негативные переживания.

Анна Кореневич, врач-кардиолог, подчеркнула, что неумеренность в различных удовольствиях, а не только переедание, может негативно сказаться на здоровье и долголетии человека. Она подчеркнула важность умеренности и призвала избегать излишеств.

Кореневич также отметила, что даже здоровые привычки могут стать вредными, если человек чрезмерно занимается физической активностью или исключает определенные продукты из рациона без необходимости. Она подчеркнула, что равновесие между работой и отдыхом также имеет огромное значение, и недостаток сна и переработка могут сократить жизнь.

Специалист по здоровью Марк Гадзиян выделил “стресс и плохие мысли” как еще одни факторы, способствующие укорачиванию жизни. Он подчеркнул, что негативное восприятие жизни может влиять на различные аспекты человеческого существования, включая социальную изоляцию и риск развития слабоумия в пожилом возрасте. Гадзиян также отметил, что стресс и беспокойство могут увеличить риск сердечных заболеваний и рака из-за воспалительных процессов в организме.

Исследования показывают, что позитивное отношение к жизни и общительность могут снизить риск различных заболеваний. Таким образом, поддержание баланса между умеренностью в удовольствиях и позитивным восприятием мира может способствовать здоровью и долголетию.


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