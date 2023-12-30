Литва увеличивает тарифы на железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область из-за квот

Губернатор Калининградской области, Антон Алиханов, выразил обеспокоенность тем, что Литва, действуя односторонне, пересмотрела тарифы на железнодорожный транзит товаров в его регион. Это произошло из-за введения квот, которые ограничили сухопутный транзит товаров, подпадающих под санкции ЕС, через Литву в Калининградскую область. Согласно новым тарифам, с начала 2024 года стоимость железнодорожного транзита из Калининградской области и обратно увеличится почти на 61%.

Алиханов отметил, что Литва, сохраняя железнодорожный транзит, приносит доходы, но при этом она решила ввести ограничения в виде квот. Механизм квот подразумевает сокращение объема провозимой продукции, что, по мнению губернатора, приведет к потере доходов для Литвы. В ответ на это, они повысили тарифы на перевозку товаров. Алиханов подчеркнул, что литовская политика направлена на минимизацию убытков и сохранение прибыли.