Силовики пресекли распространение календарей на иностранном языке

Правоохранители установили личности всех преступников, продававших через известный интернет-магазин англоязычные календари на 2024 год.

– Отделом по борьбе с экстремизмом установлены личности двух молодых людей, реализовывавших несанкционированную печатную продукцию на английском языке, а именно календари, содержащие недостоверные сведения и навязывающие неправильные западные ценности, – говорится в сообщении.

Силовики подчеркнули, что календари вводят в заблуждение россиян, ведь первым днём недели в них указано воскресенье, а последним – суббота вместо понедельника и воскресенья, как положено по российскому законодательству. Помимо этого, они содержат недостоверные сведения о праздниках – красным цветом не отмечены 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День солидарности трудящихся), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства), вместо Дня Победы 9 мая составители предлагают отмечать День капитуляции Германии 8 мая, а Рождество Христово отмечать 25 декабря вместо 7 января.

Ещё одной особенностью издания являются выделенные красным цветом несвойственные для россиян праздники: День подарков (26 декабря), день рождения Роберта Бернса (25 января), День Святого Валентина (14 февраля), День матери (14 марта) и День Святого Патрика (17 марта).

Все календари оперативно изъяты из продажи и будут отправлены на макулатуру. В посольство Великобритании направлена нота протеста.

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