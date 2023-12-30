Оценка роста ВВП РФ на 2023 год улучшена до 3,5 процентов

Министерство экономики РФ улучшило оценку роста ВВП страны на 2023 год с 2,8% до 3,5%. Эту информацию подтвердил глава ведомства, Максим Решетников, отметив, что такое улучшение оценки является следствием уточненных данных Росстата по ВВП за 2021–2022 годы. Согласно новым данным, спад ВВП в прошлом году составил 1,2%.

По словам министра, это улучшение оценки свидетельствует о стойкости российской экономики и ее способности адаптироваться к санкциям и другим внешним воздействиям. Максим Решетников подчеркнул: “Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам. ВВП на 2023 год, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза”, — цитата из ТАСС.

Министерство экономики также сообщило, что в ноябре текущего года рост российского ВВП замедлился до 4,4% в годовом выражении после показателя 5,1% в октябре. Это замедление было обусловлено рядом факторов, включая меры Центробанка по снижению темпов экономического роста, дефицит кадров и рост себестоимости, а также сокращение импортных поставок.