 

Оценка роста ВВП РФ на 2023 год улучшена до 3,5 процентов

30.12.2023, 12:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство экономики РФ улучшило оценку роста ВВП страны на 2023 год с 2,8% до 3,5%. Эту информацию подтвердил глава ведомства, Максим Решетников, отметив, что такое улучшение оценки является следствием уточненных данных Росстата по ВВП за 2021–2022 годы. Согласно новым данным, спад ВВП в прошлом году составил 1,2%.

По словам министра, это улучшение оценки свидетельствует о стойкости российской экономики и ее способности адаптироваться к санкциям и другим внешним воздействиям. Максим Решетников подчеркнул: “Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам. ВВП на 2023 год, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза”, — цитата из ТАСС.

Министерство экономики также сообщило, что в ноябре текущего года рост российского ВВП замедлился до 4,4% в годовом выражении после показателя 5,1% в октябре. Это замедление было обусловлено рядом факторов, включая меры Центробанка по снижению темпов экономического роста, дефицит кадров и рост себестоимости, а также сокращение импортных поставок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

01.01 / Возрождённый «Запорожец» будут производить в Мелитополе

01.01 / Одним из допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов оказался Дмитрий Губерниев

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Режим для друзей

01.01 / Беглов переименовал Петропавловскую крепость в Кремль

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Неодолимая сила

01.01 / В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

31.12 / «Самец политика» и «Немец-перец-колбаса»: Дмитрий Медведев поздравил мировых лидеров с Новым годом

31.12 / Город Чайковский переименуют в честь Стаса Михайлова

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Чук и Гек. Слово Санты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика