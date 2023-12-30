 

Приложение Copilot на основе GPT-4 теперь доступно на iPhone и iPad

30.12.2023, 11:25, Разное
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Американская корпорация Microsoft представила интеллектуального чат-бота Copilot (ранее известного как Bing Chat) для устройств Apple. Приложение было недавно добавлено в Apple App Store.

Выход версии Copilot для iOS и iPadOS состоялся вскоре после выпуска мобильной версии Copilot для устройств на Android.

Это приложение функционирует аналогично версии OpenAI ChatGPT для мобильных устройств и предоставляет возможность задавать вопросы, создавать электронные письма, конденсировать сложные текстовые материалы и создавать изображения с помощью интеграции с генератором графики DALL-E3, который работает на текстовых описаниях.

Copilot использует передовую нейросеть, разработанную на основе большой языковой модели GPT-4 от компании OpenAI. Важно отметить, что Microsoft обещает оставить это приложение бесплатным для всех пользователей, в отличие от ChatGPT, доступного только по подписке.

Microsoft активно продвигает чат-бота Copilot независимо от своей поисковой системы Bing. В дополнение к мобильным приложениям для iOS и Android, компания также разработала собственный веб-интерфейс для этой нейросети.


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