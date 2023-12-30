Запрет на вывоз риса продлен до июня 2024 года в России

Правительство РФ приняло решение продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года, как пояснила пресс-служба правительства. Кроме того, установлены тарифные квоты на беспошлинный ввоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шпрота из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

Согласно пресс-релизу правительства, эти ограничения не распространяются на поставки риса и рисовой крупы в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Абхазию и Южную Осетию. Отмечается, что продукция может быть отправлена за рубеж в качестве гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Другое постановление правительства регулирует беспошлинный ввоз зерновых культур, подсолнечного масла и шпрота в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Согласно этому постановлению, квота на экспорт зерновых культур составит 2,1 млн тонн, на экспорт подсолнечного масла — 106,5 тыс. тонн, подсолнечного шпрота — 140,9 тыс. тонн с 1 января 2024 года и будут действовать до 31 декабря.

Этот шаг был предварительно инициирован правительством России, которое в июле 2023 года запретило вывоз риса до конца 2023 года. Позднее, 28 декабря, Минсельхоз предложил продлить запрет до 30 июня 2024 года. Напомним, что ограничения на экспорт риса были введены изначально на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года.