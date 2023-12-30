Сделано у нас. Расцвет импортозамещения

Редакция ИА «Панорама» всегда готова на конкретных примерах рассказывать об успехах нашей страны. На протяжении более 200 лет существования издания мы всегда занимали патриотическую позицию, а в последние пару лет просто наполнялись гордостью. Перед наступлением 2023 года мы дали положительный прогноз по импортозамещению. И не ошиблись! На 2024 год перспективы ещё более радужные!

Сразу спешим вам сообщить радостную новость – мы отбросим США на 100 лет, ведь российский квантовый компьютер уже через год сможет расшифровать все секретные западные документы. В этом нам поможет Железногорский завод по производству искусственного интеллекта. В одном из столичных инновационных центров представили первую игровую консоль отечественной разработки под названием «Союз». А ещё наши учёные создали самый маленький транзистор в мире. Российский производитель представил первую отечественную перфокарту по техпроцессу 1 мм.

Победить нас невозможно, ведь только у нас простой мужик из Тулы лобзиком выпилил процессор по 14-нанометровой технологии, а тамбовский автомеханик самостоятельно собрал «Москвич 3» из запчастей с AliExpress. Кстати, о возрождённом «Москвиче»… Уже в январе уходящего года был представлен новый отечественный автомобиль «Москвич Дмитрий Донской». Уже в марте у завода образовался палаточный городок из первых покупателей, а в июле «Москвич» пошёл на экспорт: иностранцы стали на 600% чаще покупать отечественный кроссовер.

Но самое приятное, что «Москвич» только один из популярных отечественных автобрендов. Автомобильные заводы в Тольятти и Ульяновске работают над новой совместной моделью, которая будет выпускаться сразу на двух промплощадках. Автопром параллельно запускает и смежные производства – карбюраторы для беспилотного электромобиля «Атом» будет производить завод в Димитровграде.

Институт экономики роста им. Столыпина разработал новые вагоны для РЖД. А ещё в России изобрели микроскоп ударного типа. Положительные тенденции чётко прослеживаются в пищепроме – во Владивостоке впервые приготовили шаурму не из собачьего мяса, а ещё у нас освоили выпуск пива на борщевике Сосновского.

Центр «Сколково» продолжает держать марку. Там представили мясорубку, проворачивающую фарш назад, тротуарную нано-плитку и первый российский VPN «Искусственный отдельный кабелепровод».

Московский электроламповый завод совместно с загадочным иностранным партнёром начал выпуск отечественных смартфонов Ruawei. Вообще гаджеты – наша новая гордость: Минпромторг выпустит специальные браслеты для контроля качества сна бюджетников. Новое приложение РПЦ сможет отслеживать, как часто верующие посещают храмы. В отделениях Сбербанка появится услуга «Установка Android на ваш iPhone», а ещё искусственный интеллект Сбера научился автоматически оформлять кредиты без согласия клиентов. Развитие технологий и забота о гражданах впечатляет – для удобства абонентов в России ввели национальный стандарт мегабайта – 1000 байт, а цены за 1 Мб трафика останутся прежними.

Ещё отечественные учёные изобрели нераскрываемый шифр, устройство, откручивающее электросчётчик в сторону увеличения, самоцензурирующуюся бумагу, создали «Колесо Ильича», обеспечивающее Мавзолей постоянной энергией, и антибиотик, который можно принимать с алкоголем, разработали установку для вышвыривания из редакций безграмотных журналистов (за это отдельное спасибо от нашего главреда), а в Оренбурге сшили пуховый платок, который накроет всю Россию. А ещё 2023 году нашей стране удалось достичь рекордных показателей по производству клюкала. И хоть американцы навязывают нам новую лунную гонку, Россия вновь выйдет из неё победителем.

А благодаря хрустальному шару мы уже узнали, что в будущем нас ждут ещё более весомые достижения: обновлённые Госуслуги боярина Лебедева, паровые телеги, экспедиции на Нептун и Нобелевские премии отечественным учёным за создание телепортов.

А сегодня нам остаётся только поблагодарить наших читателей, дочитавших эту «простыню» до конца и наших замечательных авторов: Бориса Гонтермахера, Виталия Манна, Антона Мицкелюнаса, Стасика Птичкина, Аполлинария Ягужинского, Голубя Павла, Иванова Григория, Свежие вести, Anton Sergeevich, Егора Веласкеса, Переслава Залесова, Анжелику Дэдастову, DAR, Глеба Мирославского, Андрея Туксобайтова, Генриха Лейбмана, Никанслава Дилмаша, Потапа Романова, Merrick, Vadim Gribunin, Федора Тифмана, Михаила Журавлёва и Евгена Мрачнопёсова.

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