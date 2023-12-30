 

Световая технология Li-Fi обгоняет Wi-Fi в 100 раз по скорости передачи данных

30.12.2023, 9:05, Разное
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Южнокорейские исследователи из Пхонханского университета науки и технологий представили новый метод передачи данных через видимый свет, названный Li-Fi. Это достижение, опубликованное в научном журнале Advanced Materials (AdMa), обещает революцию в области беспроводной связи, превосходя скорость современных Wi-Fi сетей более чем в 100 раз, и при этом не требует дополнительных устройств.

Главным препятствием для развития Li-Fi была интерференция, вызванная наложением электромагнитных волн видимого света одинаковой длины. Однако инженеры решили эту проблему, создав лампы, объединяющие красные, синие и зеленые органические светодиоды. Эти лампы имитируют естественное освещение и минимизируют зоны интерференции, что делает возможной стабильную передачу данных через белый свет.

Сравнительные испытания показали, что Li-Fi имеет значительно более низкий коэффициент ошибок при передаче данных по сравнению с традиционными источниками света.

Руководитель исследования, профессор Дэ Сунчун, выразил надежду на то, что эта технология станет важным инструментом для различных отраслей промышленности, предоставив беспроводную связь нового поколения, работающую с использованием традиционных систем освещения.


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