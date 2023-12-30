Такер Карлсон о НЛО и правительстве США

Правительство США обладает «очень, очень тревожными» знаниями о НЛО, утверждает скандальный телеведущий Такер Карлсон.

Карлсон вновь разжигает дискуссию вокруг неопознанных летающих объектов (НЛО) или, как официально их называют, неопознанных воздушных явлений (UAP), утверждая, что правительство США обладает «очень, очень тревожными» знаниями по этому поводу.

Заявление Карлсона придаёт новый импульс уже давно витающим в воздухе спекулятивным разговорам и теориям заговора, связанным с неопознанными аномальными явлениями.

Интерес общественности к НЛО продолжает расти, подпитываясь различными сообщениями и наблюдениями, что повлекло за собой увеличение призывов к более прозрачной политике и официальному расследованию этих загадочных инцидентов. В ответ на это правительство США опубликовало несколько отчётов и видеороликов, содержащих документацию случаев столкновений с UAP, демонстрируя своё внимание к предмету.

Недавние публичные слушания в Конгрессе Мексики, на которых, по утверждениям, были обнаружены «трупы инопланетян», и открытие фрагментов загадочного метеора на дне Тихого океана профессором Гарвардского университета Ави Лебом лишь подчёркивают усиление общественного интереса к этой теме. Этому импульсу способствует и запуск Министерством обороны США публичного информационного веб-сайта о «неопознанных аномальных явлениях» и первая общественная встреча НАСА по НЛО.

Утверждения Такера Карлсона указывают на возможное наличие скрытых знаний у правительства США. Хотя он сам не конкретизировал характер этой информации или её потенциальные последствия, его высказывания придают дискуссии новый взгляд. Другими словами, показания бывшего офицера разведки США Дэвида Граша перед комитетом Конгресса, о том, что правительство обладает сбитыми НЛО и останками их операторов, лишь подтверждают эту теорию.